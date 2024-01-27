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Кубок Англии
27 января 2024, 20:20 | Обновлено 27 января 2024, 21:44
2807
1

Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол

Шон Дайч – о матче против «Лутон Таун»

27 января 2024, 20:20 | Обновлено 27 января 2024, 21:44
2807
1
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал матч 1/16 Кубка Англии, в котором «Эвертон» с автоголом Виталия Миколенко проиграл «Лутон Таун» (1:2).

«Это была безобразная и напряженная игра. «Лутон Таун» снова выиграл благодаря двум стандартам, к сожалению. Они забили на последней минуте, и это очень больно.

Второй тайм был лучше. В первом тайме мы не были похожи сами на себя. Нам нужно найти моменты настоящего качества. Я считаю, что мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть игру.

Во втором тайме мы выглядели лучше соперника. Я не знаю, что происходит с VAR, было много спорных моментов. Мы хорошо играем на стандартах, но, к сожалению, не против этого соперника. Есть вещи, которые нам нужно улучшить», – сказал Дайч.

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Шон Дайч Эвертон Кубок Англии по футболу Лутон Таун Виталий Миколенко
Источник BBC
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Комментарии 1
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Александр
Тренер вробще ни слова не говорит о Миколенко .кто эти названия пишет 
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