Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал матч 1/16 Кубка Англии, в котором «Эвертон» с автоголом Виталия Миколенко проиграл «Лутон Таун» (1:2).

«Это была безобразная и напряженная игра. «Лутон Таун» снова выиграл благодаря двум стандартам, к сожалению. Они забили на последней минуте, и это очень больно.

Второй тайм был лучше. В первом тайме мы не были похожи сами на себя. Нам нужно найти моменты настоящего качества. Я считаю, что мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть игру.

Во втором тайме мы выглядели лучше соперника. Я не знаю, что происходит с VAR, было много спорных моментов. Мы хорошо играем на стандартах, но, к сожалению, не против этого соперника. Есть вещи, которые нам нужно улучшить», – сказал Дайч.