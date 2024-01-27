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Англия
27 января 2024, 16:01 | Обновлено 27 января 2024, 16:02
642
0

Сыграет ли Миколенко? Известны составы на кубковый матч Эвертон – Лутон

Матч 1/16 финала Кубка Англии начнется в 17:00

27 января 2024, 16:01 | Обновлено 27 января 2024, 16:02
642
0
Сыграет ли Миколенко? Известны составы на кубковый матч Эвертон – Лутон
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 27 января, «Эвертон» на своем домашнем стадионе в матче 1/16 финала Кубка Англии примет «Лутон». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время поединка матч будет переигран.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Роба Эдвардса на матч:

«Эвертон»: Вирджиниа, Паттерсон, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Онана, Гарнер, Гаррисон, МакНил, Бету, Кальверт-Льюин.

«Лутон»: Крул, Огбене, Бурке, Менги, Белл, Доути, Локонга, Баркли, Таунсенд, Моррис, Адебайо.

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Эвертон Кубок Англии по футболу Лутон Таун Виталий Миколенко стартовые составы
Источник Sport.ua
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