Сыграет ли Миколенко? Известны составы на кубковый матч Эвертон – Лутон
Матч 1/16 финала Кубка Англии начнется в 17:00
Сегодня, 27 января, «Эвертон» на своем домашнем стадионе в матче 1/16 финала Кубка Англии примет «Лутон». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время поединка матч будет переигран.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет игру в основном составе.
Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Роба Эдвардса на матч:
«Эвертон»: Вирджиниа, Паттерсон, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Онана, Гарнер, Гаррисон, МакНил, Бету, Кальверт-Льюин.
«Лутон»: Крул, Огбене, Бурке, Менги, Белл, Доути, Локонга, Баркли, Таунсенд, Моррис, Адебайо.
Your #EmiratesFACup Toffees! 📋 pic.twitter.com/o8EbMqWwSQ— Everton (@Everton) January 27, 2024
Your #EmiratesFACup Hatters. 🫡 pic.twitter.com/S1Xds5EMiz— Luton Town FC (@LutonTown) January 27, 2024
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