Сыграет ли Миколенко? Известны составы на кубковый матч Эвертон – Лутон

Сегодня, 27 января, «Эвертон» на своем домашнем стадионе в матче 1/16 финала Кубка Англии примет «Лутон». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время поединка матч будет переигран.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Роба Эдвардса на матч:

«Эвертон»: Вирджиниа, Паттерсон, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Онана, Гарнер, Гаррисон, МакНил, Бету, Кальверт-Льюин.

«Лутон»: Крул, Огбене, Бурке, Менги, Белл, Доути, Локонга, Баркли, Таунсенд, Моррис, Адебайо.