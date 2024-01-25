Кубок Англии
27.01.2024 17:00 - : -
Англия25 января 2024, 20:04 |
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Эвертон – Лутон Таун. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января в 17:00 поединок 1/16 финала английского кубка
25 января 2024, 20:04 |
138
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В субботу, 27 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Лутон Таун». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Эвертон – Лутон Таун. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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