В субботу, 27 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Лутон Таун». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

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Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Эвертон – Лутон Таун. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция