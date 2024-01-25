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Кубок Англии
Эвертон
27.01.2024 17:00 - : -
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 января 2024, 20:04 |
138
0

Эвертон – Лутон Таун. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 17:00 поединок 1/16 финала английского кубка

25 января 2024, 20:04 |
138
0
Эвертон – Лутон Таун. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Эвертон

В субботу, 27 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Лутон Таун». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Эвертон – Лутон Таун. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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