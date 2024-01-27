Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Лутон Таун – 1:2. Как Миколенко забил в свои ворота. Видеообзор
Кубок Англии
Эвертон
27.01.2024 17:00 – FT 1 : 2
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
27 января 2024, 20:38 | Обновлено 27 января 2024, 21:43
998
0

Эвертон – Лутон Таун – 1:2. Как Миколенко забил в свои ворота. Видеообзор

Смотрите обзор матча Кубка Англии

27 января 2024, 20:38 | Обновлено 27 января 2024, 21:43
998
0
Эвертон – Лутон Таун – 1:2. Как Миколенко забил в свои ворота. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Эвертон

Сегодня, 27 января 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Лутон Таун». Победу со счетом 2:1 одержала команда гостей.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и на 39-й минуте отличился автоголом, «ириски» вылетели из розыгрыша национального кубка.

Кубок Англии. 1/16 финала, 27 января.

Эвертон – Лутон Таун – 1:2
Голы: Гаррисон 55 – Миколенко, 39 (автогол), Вудроу, 90+6.

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Коли Вудроу (Лутон Таун).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
39’
ГОЛ ! Автогол забил Виталий Миколенко (Эвертон).
По теме:
Фулхэм – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лас-Пальмас – Реал – 1:2. Как спас и пропустил Лунин. Видео голов и обзор
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
видео голов и обзор Эвертон Кубок Англии по футболу Лутон Таун Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
Бокс | 27 января 2024, 12:10 0
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри

Франсис ставит на Фьюри

ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
Футбол | 27 января 2024, 19:50 0
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь

«Реал» победил «Лас-Пальмас» со счетом 2:1

У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
Футбол | 27.01.2024, 00:17
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
Теннис | 27.01.2024, 09:49
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
Срна рассказал о зимних трансферах Шахтера и целях украинского футбола
Футбол | 27.01.2024, 16:49
Срна рассказал о зимних трансферах Шахтера и целях украинского футбола
Срна рассказал о зимних трансферах Шахтера и целях украинского футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген Клопп. Властелин сердец
Юрген Клопп. Властелин сердец
27.01.2024, 12:32 23
Футбол
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
26.01.2024, 08:50 13
Теннис
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
26.01.2024, 02:45
Футбол
Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
26.01.2024, 02:13
Теннис
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
27.01.2024, 06:30 2
Футбол
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
26.01.2024, 15:06 9
Теннис
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
26.01.2024, 16:33 2
Теннис
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
26.01.2024, 18:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем