Сегодня, 27 января 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Лутон Таун». Победу со счетом 2:1 одержала команда гостей.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и на 39-й минуте отличился автоголом, «ириски» вылетели из розыгрыша национального кубка.

Кубок Англии. 1/16 финала, 27 января.

Эвертон – Лутон Таун – 1:2

Голы: Гаррисон 55 – Миколенко, 39 (автогол), Вудроу, 90+6.

Видеообзор матча