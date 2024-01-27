Кубок Англии
27.01.2024 17:00 – FT 1 : 2
Кубок Англии27 января 2024, 20:38 | Обновлено 27 января 2024, 21:43
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Эвертон – Лутон Таун – 1:2. Как Миколенко забил в свои ворота. Видеообзор
Смотрите обзор матча Кубка Англии
27 января 2024, 20:38 | Обновлено 27 января 2024, 21:43
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Сегодня, 27 января 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Лутон Таун». Победу со счетом 2:1 одержала команда гостей.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и на 39-й минуте отличился автоголом, «ириски» вылетели из розыгрыша национального кубка.
Кубок Англии. 1/16 финала, 27 января.
Эвертон – Лутон Таун – 1:2
Голы: Гаррисон 55 – Миколенко, 39 (автогол), Вудроу, 90+6.
Видеообзор матча
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Коли Вудроу (Лутон Таун).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
39’
ГОЛ ! Автогол забил Виталий Миколенко (Эвертон).
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