Ливерпуль вышел в финал Кубка лиги, где сыграет против Челси с Мудриком

В среду, 24 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм».

Матч завершился со счётом 1:1. Открыл счет в игре Луис Диас на 11-й минуте, а отыгрались лондонцы усилиями Исса Диопа, забившего на 77-й.

По результатам двух матчей (3:2) «Ливерпуль» вышел в финал, где сыграет против «Челси», за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

Кубок Английской лиги. 1/2 финала, 24 января.

Фулхэм – Ливерпуль – 1:1

Голы: Диоп, 77 – Диас, 11.

Фулхэм: Лено, Кастань (Тете, 83), Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Кэрни (Рид, 83), Перейра (Родриго Муниз, 83), Пальинья, Виллиан, Декордова-Рид (Уилсон, 67), Хименес.



Ливерпуль: Келлехер, Брэдли, ван Дейк, Куанса, Гомес, Мак Аллистер (Джонс, 67), Гравенберх (Кларк, 84), Эллиотт, Диас, Гакпо (Конате, 83), Нуньес (Диогу Жота, 67).

Our aggregate victory takes us into the #CarabaoCup final 🙌 pic.twitter.com/KM7GIPMl9X