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Кубок английской лиги
Фулхэм
24.01.2024 22:00 – FT 1 : 1
Ливерпуль
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Англия
24 января 2024, 23:57 |
660
4

Ливерпуль вышел в финал Кубка лиги, где сыграет против Челси с Мудриком

«Мерсисайдцы» прошли «Фулхэм»

24 января 2024, 23:57 |
660
4
Ливерпуль вышел в финал Кубка лиги, где сыграет против Челси с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм – Ливерпуль

В среду, 24 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм».

Матч завершился со счётом 1:1. Открыл счет в игре Луис Диас на 11-й минуте, а отыгрались лондонцы усилиями Исса Диопа, забившего на 77-й.

По результатам двух матчей (3:2) «Ливерпуль» вышел в финал, где сыграет против «Челси», за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

Кубок Английской лиги. 1/2 финала, 24 января.

Фулхэм – Ливерпуль – 1:1

Голы: Диоп, 77 – Диас, 11.

Фулхэм: Лено, Кастань (Тете, 83), Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Кэрни (Рид, 83), Перейра (Родриго Муниз, 83), Пальинья, Виллиан, Декордова-Рид (Уилсон, 67), Хименес.

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли, ван Дейк, Куанса, Гомес, Мак Аллистер (Джонс, 67), Гравенберх (Кларк, 84), Эллиотт, Диас, Гакпо (Конате, 83), Нуньес (Диогу Жота, 67).

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Источник Sport.ua
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Gargantua
Ливерпуль один, а Челси с Мудриком
не честно
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+4
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Bulba_sumkin
А может и без Мудрика)
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+1
December 32
Но сначала Ливерпуль - Чнлси в 22-м туре 31-го января.
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0
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