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Кубок английской лиги
Фулхэм
24.01.2024 22:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
24 января 2024, 04:14 | Обновлено 24 января 2024, 04:55
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0

Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 24 января в 22:00 по Киеву

24 января 2024, 04:14 | Обновлено 24 января 2024, 04:55
90
0
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 января на «Крэйвен Коттедж» пройдет 2-й матч полуфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Фулхэм» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда играет под руководством Марку Сильвы вот уже третий сезон. Кстати, португальца звали и в более статусные европейские клубы, и в более денежные проекты из Саудовской Аравии. Но пока что он предпочитает себе выстраивать репутацию с дачниками. И многое получается: выиграв Чемпионшип (кстати, при постоянном подъеме лифта в АПЛ как раз первое место взяли впервые), на этот раз получилось закрепиться уже на более высоком уровне. Даже в верхней части таблицы, с претензиями на шансы побороться за еврокубки новичок был прошлой весной! Сейчас результаты откровенно скромнее, 7 побед и 24 очка в 21 поединке. Но, во-первых, никакого риска вылететь нет и сейчас. Во-вторых, обновили рекорд в Кубке Лиги, достигнув полуфинала. И есть шансы запрыгнуть выше - но только при победе.

Ливерпуль

Клуб своими успехами, возможно, даже самого себя удивляет. Ведь в прошлом сезоне толком ничего не выиграли и финишировали пятыми. Да и летняя трансферная активность была противоречивой: да, было несколько интересных подписаний, которые дали глубину состава, но и потерь во главе с Хендерсоном хватало. Тем не менее, мерсисайдцы ухитряются лидировать в АПЛ, возродив фирменное умение выжимать победы в концовках. А Борнмут просто разгромили 4:0. При этом в других турнирах все ок: первое место в группе Лиги Европы, 2:0 с Арсеналом в кубке Англии. Это при том, что там красные играют не основой. Так и в Кубке Лиги: дошли до полуфинала, где, пропустив первыми, экспериментальной обоймой обыграли все же дачников.

Статистика личных встреч

Вернувшись в Премьер-Лигу, коттеджеры выдали 2:2 с Ливерпулем. Но потом только проигрывали ему.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в том, что красные выиграют и ответный поединок. Но они не так уж и мотивированы на победу в турнире, тут лучше остановиться на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

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Источник Sport.ua
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