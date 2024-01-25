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Англия
25 января 2024, 02:05 | Обновлено 25 января 2024, 02:15
35
0

ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью с Фулхэмом в матче 1/2 финала Кубка лиги

Команда немецкого специалиста сумела пройти в финал

25 января 2024, 02:05 | Обновлено 25 января 2024, 02:15
35
0
ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью с Фулхэмом в матче 1/2 финала Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

«Ливерпуль» на выезде сыграл в ничью с «Фулхэмом» в матче 1/2 финала Кубка лиги. Этот результат позволил «красным» пройти в финал турнира, поскольку на родном поле они одержали победу (2:1).

За «мерсисайдцев» в первом тайме отличился Луис Диас. «Дачники» на 77-й минуте усилиями Диопа отыгрались, но добыть победу не сумели.

Стоит отметить, что несмотря на важность матча Юрген Клопп выпустил на поле очень экспериментальный состав.

Вашему вниманию слова главного наставника «Ливерпуля» после тяжелого поединка:

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видео Юрген Клопп Ливерпуль Фулхэм Кубок английской лиги по футболу Фулхэм - Ливерпуль
Источник Sport.ua
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