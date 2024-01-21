В среду, 24 января, состоится второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. В первой игре «мерсисайдцы» минимально победили со счетом 2:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Фулхэм – Ливерпуль. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция