Фулхэм – Ливерпуль. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января полуфинальный матч Кубка английской лиги
В среду, 24 января, состоится второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. В первой игре «мерсисайдцы» минимально победили со счетом 2:1.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Фулхэм – Ливерпуль. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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