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Кубок английской лиги
Фулхэм
24.01.2024 22:00 – FT 1 : 1
Ливерпуль
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Англия
25 января 2024, 02:37 | Обновлено 25 января 2024, 02:42
143
0

Фулхэм – Ливерпуль – 1:1. Мяч Диаса подарил финал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка английской лиги

25 января 2024, 02:37 | Обновлено 25 января 2024, 02:42
143
0
Фулхэм – Ливерпуль – 1:1. Мяч Диаса подарил финал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

24 января прошел второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором «Фулхэм» на своем поле принимал «Ливерпуль».

Команды играли в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж». Хозяева были полны решимости завоевать путевку в финал. Добавлял уверенности тот факт, что «красные» вышли на поле далеко не основным составом.

Команда Клоппа все равно сумела первой отличиться. На 11-й минуте колумбиец Луис Диас разобрался с защитником и пробил Бернда Лено.

На 77-й минуте Исса Диоп сравнял счет. Команда Марку Силвы пыталась создать что-то в атаке, но гости уверенно контролировали все их действия, что и позволило удержать ничью, которая их устраивала.

Кубок Английской лиги. 1/2 финала, 24 января.

Фулхэм – Ливерпуль – 1:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Диоп, 77 – Диас, 11.

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Исса Диоп (Фулхэм).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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