24 января прошел второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором «Фулхэм» на своем поле принимал «Ливерпуль».

Команды играли в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж». Хозяева были полны решимости завоевать путевку в финал. Добавлял уверенности тот факт, что «красные» вышли на поле далеко не основным составом.

Команда Клоппа все равно сумела первой отличиться. На 11-й минуте колумбиец Луис Диас разобрался с защитником и пробил Бернда Лено.

На 77-й минуте Исса Диоп сравнял счет. Команда Марку Силвы пыталась создать что-то в атаке, но гости уверенно контролировали все их действия, что и позволило удержать ничью, которая их устраивала.

Кубок Английской лиги. 1/2 финала, 24 января.

Фулхэм – Ливерпуль – 1:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Диоп, 77 – Диас, 11.

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