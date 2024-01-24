Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Дженоа рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Англия
24 января 2024, 18:13 | Обновлено 24 января 2024, 18:34
467
0

Источник: Дженоа рассматривает возможность подписания защитника Эвертона

Бен Годфри может продолжить карьеру в Серии А

24 января 2024, 18:13 | Обновлено 24 января 2024, 18:34
467
0
Источник: Дженоа рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Годфри

Итальянский «Дженоа» рассматривает возможность подписания английского защитника «Эвертона» Бена Годфри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры уже продолжаются, но в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы многие клубы.

Интересно, что «Эвертон» и «Дженоа» имеют общих владельцев, группу 777. Это может помочь «грифонам» выиграть конкуренцию за бывшего игрока сборной Англии (2 матча).

В этом сезоне Бен Годфри сыграл 3 матча за «Эвертон», но провел на поле всего 180 минут и не отметился результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

По теме:
Левый берег подписал экс-лидера Чернигова-ШВСM
Возвращение легенды. Чичарито стал футболистом Гвадалахары
Украинский голкипер может продолжить карьеру в Польше
Бен Годфри Дженоа Эвертон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Теннис | 23 января 2024, 20:50 14
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»

Вторая ракетка мира – о предстоящей встрече 1/2 финала Australian Open

Звездные экс-футболисты сыграют в россии. Кого соблазнили кровавые рубли?
Футбол | 24 января 2024, 16:09 6
Звездные экс-футболисты сыграют в россии. Кого соблазнили кровавые рубли?
Звездные экс-футболисты сыграют в россии. Кого соблазнили кровавые рубли?

На болотах состоится Кубок легенд

Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Футбол | 24.01.2024, 07:31
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 24.01.2024, 04:06
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024
Теннис | 24.01.2024, 12:55
Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024
Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
22.01.2024, 17:55 1
Теннис
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
23.01.2024, 15:32 3
Футбол
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
23.01.2024, 13:21 11
Теннис
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
23.01.2024, 07:25 77
Теннис
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 39
Война
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
22.01.2024, 19:41 3
Футбол
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем