Источник: Дженоа рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Бен Годфри может продолжить карьеру в Серии А
Итальянский «Дженоа» рассматривает возможность подписания английского защитника «Эвертона» Бена Годфри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры уже продолжаются, но в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы многие клубы.
Интересно, что «Эвертон» и «Дженоа» имеют общих владельцев, группу 777. Это может помочь «грифонам» выиграть конкуренцию за бывшего игрока сборной Англии (2 матча).
В этом сезоне Бен Годфри сыграл 3 матча за «Эвертон», но провел на поле всего 180 минут и не отметился результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
🚨🔵🔴 EXCL: Genoa are considering move for Ben Godfrey from Everton — could be an option via 777 connection.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024
Discussions taking place but there are more clubs interested in Godfrey. pic.twitter.com/lKZG0S2ru9
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