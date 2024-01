Источник: Дженоа рассматривает возможность подписания защитника Эвертона

Итальянский «Дженоа» рассматривает возможность подписания английского защитника «Эвертона» Бена Годфри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры уже продолжаются, но в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы многие клубы.

Интересно, что «Эвертон» и «Дженоа» имеют общих владельцев, группу 777. Это может помочь «грифонам» выиграть конкуренцию за бывшего игрока сборной Англии (2 матча).

В этом сезоне Бен Годфри сыграл 3 матча за «Эвертон», но провел на поле всего 180 минут и не отметился результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

