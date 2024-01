Ястремская установила национальный рекорд Украины на Australian Open

23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне украинка в двух сетах обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 50) со счетом 6:4, 6:3.

Для Ястремской это будет первый полуфинал в карьере на уровне турниров Grand Slam.

Даяна стала первой украинкой, которой удалось дойти до этой стадии на Australian Open.

Кроме того, Ястремская является только второй и самой молодой украинской теннисисткой, которая достигла стадии 1/2 финала на мейджоре. Три полуфинала в карьере на турнирах Grand Slam имеет Элина Свитолина (Уимблдон, 2019, 2023, US Open 2019).

В 1/2 финала АО 2024 Даяна сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Анна Калинская. На кортах Мельбурна выступления также продолжает еще одна представительница Украины – Людмила Киченок. Людмила в парном разряде вместе с Аленой Остапенко за выход в финал поборется с тандемом Дабровски / Рутлифф.

YAStremska! 🎉@D_Yastremska books her place in the #AO2024 semifinals defeating Linda Noskova 6-3 6-4.



She’s the first qualifier to reach the #AusOpen final four since 1978!



Congratulations, Dayana 💙@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8c8PT8xBw4