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  4. Ястремская установила национальный рекорд Украины на Australian Open
Australian Open
24 января 2024, 06:41 |
1888
0

Ястремская установила национальный рекорд Украины на Australian Open

Даяна – первая украинская теннисистка, которая вышла в полуфинал австралийского мейджора

24 января 2024, 06:41 |
1888
0
Ястремская установила национальный рекорд Украины на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне украинка в двух сетах обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 50) со счетом 6:4, 6:3.

Для Ястремской это будет первый полуфинал в карьере на уровне турниров Grand Slam.

Даяна стала первой украинкой, которой удалось дойти до этой стадии на Australian Open.

Кроме того, Ястремская является только второй и самой молодой украинской теннисисткой, которая достигла стадии 1/2 финала на мейджоре. Три полуфинала в карьере на турнирах Grand Slam имеет Элина Свитолина (Уимблдон, 2019, 2023, US Open 2019).

В 1/2 финала АО 2024 Даяна сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Анна Калинская. На кортах Мельбурна выступления также продолжает еще одна представительница Украины – Людмила Киченок. Людмила в парном разряде вместе с Аленой Остапенко за выход в финал поборется с тандемом Дабровски / Рутлифф.

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Даяна Ястремская рекорд Элина Свитолина Australian Open Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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