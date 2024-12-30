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  4. Определилась первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Брисбене
WTA
30 декабря 2024, 14:11 |
225
0

Определилась первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Брисбене

Даяна стартовый матч на соревнованиях в Австралии проведет против Анастасии Потаповой

30 декабря 2024, 14:11 |
225
0
Определилась первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Потапова

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Потаповой (WTA 35), которая на старте соревнований прошла Ану Богдан (Румыния, WTA 114) на отказе. При счете 2:6, 6:4, 2:0 в пользу Потаповой Богдан отказалась от продолжения борьбы.

Ястремская и Потапова ранее дважды играли между собой. Впервые Даяна и Анастасия встретились в финале юниорского Уимблдона-2016, где украинка потерпела поражение. А затем, в 2018 году, Ястремская взяла реванш, одолев оппонентку в финале грунтового турнира ITF W60 в Риме (Италия).

Для Ястремской матч против Потаповой будет первым в новом сезоне. Победительница противостояния выйдет в 1/8 финала, где сыграет либо против Кимберли Биррелл, либо против второй сеяной Эммы Наварро.

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Даяна Ястремская Анастасия Потапова WTA Брисбен Ана Богдан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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