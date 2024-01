23 января в 21:45 в Лейрии проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги, в котором встречаются Брага и Спортинг.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале 24 января сыграют Бенфика и Эшторил.

Кубок португальской лиги

Брага – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO на канале Футбол 4.

Стартовые составы

Our side to take on SC Braga 👊 #SCBSCP pic.twitter.com/0z3Dz8445l