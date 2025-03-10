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  4. Хищник штрафной площадки. Статистика Дьекереша в этом сезоне
Португалия
10 марта 2025, 20:53 |
290
0

Хищник штрафной площадки. Статистика Дьекереша в этом сезоне

Виктор забил больше голов, чем сыграл матчей

10 марта 2025, 20:53 |
290
0
Хищник штрафной площадки. Статистика Дьекереша в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш в последнем матче против «Каза Пия» оформил дубль и увеличил свое количество голов в сезоне до 48.

9 марта состоялась игра 25-го тура португальского чемпионата между командами «Каза Пия» и «Спортинг». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

Статистика Виктора Дьокереша в сезоне 2024/25

  • Чемпионат Португалии: 24 матча, 27 голов, 4 ассиста
  • Лига чемпионов: 8 матчей, 6 голов, 1 ассист
  • Кубок Португалии: 3 матча, 2 гола, 1 ассист
  • Кубок лиги Португалии: 3 матча, 4 гола, 0 ассистов
  • Суперкубок Португалии: 1 матч, 0 голов, 2 ассиста
  • Лига наций: 6 матчей, 9 голов, 5 ассистов

Всего шведский нападающий в нынешнем сезоне забил 48 голов в 45 матчах во всех турнирах.

В этом розыгрыше португальского чемпионата «Спортинг» является лидером турнирной таблицы (18 побед, 5 ничьих, 2 поражения).

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Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Каза Пия Виктор Дьекереш статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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