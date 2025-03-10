Хищник штрафной площадки. Статистика Дьекереша в этом сезоне

Форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш в последнем матче против «Каза Пия» оформил дубль и увеличил свое количество голов в сезоне до 48.

9 марта состоялась игра 25-го тура португальского чемпионата между командами «Каза Пия» и «Спортинг». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

Статистика Виктора Дьокереша в сезоне 2024/25

Чемпионат Португалии: 24 матча, 27 голов, 4 ассиста

Лига чемпионов: 8 матчей, 6 голов, 1 ассист

Кубок Португалии: 3 матча, 2 гола, 1 ассист

Кубок лиги Португалии: 3 матча, 4 гола, 0 ассистов

Суперкубок Португалии: 1 матч, 0 голов, 2 ассиста

Лига наций: 6 матчей, 9 голов, 5 ассистов

Всего шведский нападающий в нынешнем сезоне забил 48 голов в 45 матчах во всех турнирах.

В этом розыгрыше португальского чемпионата «Спортинг» является лидером турнирной таблицы (18 побед, 5 ничьих, 2 поражения).