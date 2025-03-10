Хищник штрафной площадки. Статистика Дьекереша в этом сезоне
Виктор забил больше голов, чем сыграл матчей
Форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш в последнем матче против «Каза Пия» оформил дубль и увеличил свое количество голов в сезоне до 48.
9 марта состоялась игра 25-го тура португальского чемпионата между командами «Каза Пия» и «Спортинг». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.
Статистика Виктора Дьокереша в сезоне 2024/25
- Чемпионат Португалии: 24 матча, 27 голов, 4 ассиста
- Лига чемпионов: 8 матчей, 6 голов, 1 ассист
- Кубок Португалии: 3 матча, 2 гола, 1 ассист
- Кубок лиги Португалии: 3 матча, 4 гола, 0 ассистов
- Суперкубок Португалии: 1 матч, 0 голов, 2 ассиста
- Лига наций: 6 матчей, 9 голов, 5 ассистов
Всего шведский нападающий в нынешнем сезоне забил 48 голов в 45 матчах во всех турнирах.
В этом розыгрыше португальского чемпионата «Спортинг» является лидером турнирной таблицы (18 побед, 5 ничьих, 2 поражения).
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