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Кубок португальской лиги
Брага
23.01.2024 21:45 – FT 1 : 0
Спортинг Лиссабон
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Португалия
23 января 2024, 23:45 |
300
0

Брага обыграла Спортинг и вышла в финал Кубка португальской лиги

Единственный в матче гол ударом головой забил Абель Руис на 65-й минуте

23 января 2024, 23:45 |
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Брага обыграла Спортинг и вышла в финал Кубка португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Абель Руис

Вечером 23 января в Лейрии прошел матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

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Брага обыграла Спортинг (1:0) и вышла в финал Кубка португальской лиги.

Единственный в матче гол ударом головой забил Абель Руис на 65-й минуте.

В другом полуфинале 24 января сыграют Бенфика и Эшторил. За Орлов выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Финальный матч состоится 27 января в Лейрии.

Кубок португальской лиги

1/2 финала, Лейрия, 23 января

Брага – Спортинг – 1:0

Гол: Абель Руис, 65

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Брага Спортинг Лиссабон Кубок португальской лиги по футболу Абель Руис
Источник Sport.ua
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