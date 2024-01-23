Брага обыграла Спортинг и вышла в финал Кубка португальской лиги

Вечером 23 января в Лейрии прошел матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

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Брага обыграла Спортинг (1:0) и вышла в финал Кубка португальской лиги.

Единственный в матче гол ударом головой забил Абель Руис на 65-й минуте.

В другом полуфинале 24 января сыграют Бенфика и Эшторил. За Орлов выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Финальный матч состоится 27 января в Лейрии.

Кубок португальской лиги

1/2 финала, Лейрия, 23 января

Брага – Спортинг – 1:0

Гол: Абель Руис, 65