Брага обыграла Спортинг и вышла в финал Кубка португальской лиги
Единственный в матче гол ударом головой забил Абель Руис на 65-й минуте
Вечером 23 января в Лейрии прошел матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.
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Брага обыграла Спортинг (1:0) и вышла в финал Кубка португальской лиги.
Единственный в матче гол ударом головой забил Абель Руис на 65-й минуте.
В другом полуфинале 24 января сыграют Бенфика и Эшторил. За Орлов выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Финальный матч состоится 27 января в Лейрии.
Кубок португальской лиги
1/2 финала, Лейрия, 23 января
Брага – Спортинг – 1:0
Гол: Абель Руис, 65
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