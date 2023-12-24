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  4. С кем сыграет Трубин? Определены все полуфиналисты Кубка лиги Португалии
Португалия
24 декабря 2023, 00:55 |
266
0

С кем сыграет Трубин? Определены все полуфиналисты Кубка лиги Португалии

За титул будут бороться 4 команды: «Брага», «Спортинг», «Бенфика» и «Эшторил»

24 декабря 2023, 00:55 |
266
0
С кем сыграет Трубин? Определены все полуфиналисты Кубка лиги Португалии
Taça da Liga

23 декабря завершились все матчи группового этапа Кубка португальской лиги.

«Спортинг» обыграл ФК «Тондела» со счетом 2:1 и стал последним полуфиналистом турнира, возглавив группу С с 6 очками из 6 возможных.

«Порту» дома выиграл у «Лейшойша» 2:1, однако эта встреча уже ничего не решала. Из группы D в полуфинал вышел «Эшторил», у которого 2 победы, в том числе и над «Порту».

В группе А на первом месте расположилась «Брага» (6 очков), а в группе В – «Бенфика» (6) вместе с украинским голкипером Анатолием Трубиным. В последнем туре группового этапа «орлы» выиграли у AVS со счетом 4:1.

В полуфинале Кубка лиги Португалии в верхней части турнирной сетки сойдутся «Брага» и «Спортинг», а в нижней путевку в финал разыграют между собой «Бенфика» и «Эшторил».

Полуфинальные встречи будут состоять из 1 матча и пройдут 23-24 января 2024 года.

Кубок португальской лиги. Пары 1/2 финала

  • Брага – Спортинг (23 января)
  • Бенфика – Эшторил (24 января)

Турнирные таблицы группового этапа

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Спортинг Лиссабон Порту Тондела Бенфика Брага Эшторил Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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