С кем сыграет Трубин? Определены все полуфиналисты Кубка лиги Португалии

23 декабря завершились все матчи группового этапа Кубка португальской лиги.

«Спортинг» обыграл ФК «Тондела» со счетом 2:1 и стал последним полуфиналистом турнира, возглавив группу С с 6 очками из 6 возможных.

«Порту» дома выиграл у «Лейшойша» 2:1, однако эта встреча уже ничего не решала. Из группы D в полуфинал вышел «Эшторил», у которого 2 победы, в том числе и над «Порту».

В группе А на первом месте расположилась «Брага» (6 очков), а в группе В – «Бенфика» (6) вместе с украинским голкипером Анатолием Трубиным. В последнем туре группового этапа «орлы» выиграли у AVS со счетом 4:1.

В полуфинале Кубка лиги Португалии в верхней части турнирной сетки сойдутся «Брага» и «Спортинг», а в нижней путевку в финал разыграют между собой «Бенфика» и «Эшторил».

Полуфинальные встречи будут состоять из 1 матча и пройдут 23-24 января 2024 года.

Кубок португальской лиги. Пары 1/2 финала

Брага – Спортинг (23 января)

Бенфика – Эшторил (24 января)

Турнирные таблицы группового этапа