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Португалия
22 декабря 2023, 00:17 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:26
1086
0

Трубин пропустил. Бенфика вышла в полуфинал Кубка лиги, разгромив AVS

Орлы выиграли со счетом 4:1, Анатолий отстоял в воротах весь поединок

22 декабря 2023, 00:17 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:26
1086
0
Трубин пропустил. Бенфика вышла в полуфинал Кубка лиги, разгромив AVS
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

21 декабря состоялся матч 3-го тура Кубка португальской лиги в группе В между командами «Бенфика» и AVS. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок и пропустил супергол на 21-й минуте.

«Бенфике», несмотря на пропущенный гол на в середине первого тайма, удалось разгромить клуб 2-го дивизиона Португалии благодаря забитым мячам Анхеля Ди Марии (31), Жоау Мариу (44), Тьягу Гувейи (65) и автоголу Антони Коррейи (68).

Благодаря этой победе «орлы» заняли первое место в группе В и вышли в полуфинал турнира с 6 очками из 6 возможных. Ранее «Бенфика» выиграла 2:0 на выезде у «Ароки».

Кубок португальской лиги. 21 декабря

Группа В. 3-й тур

Бенфика – AVS – 4:1

Голы: Ди Мария, 31, Жоау Марио, 44, Гувейя, 65, Коррейя, 68 (автогол) – Меркадо, 21

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Бенфика Анатолий Трубин Кубок португальской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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