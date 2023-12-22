Трубин пропустил. Бенфика вышла в полуфинал Кубка лиги, разгромив AVS
Орлы выиграли со счетом 4:1, Анатолий отстоял в воротах весь поединок
21 декабря состоялся матч 3-го тура Кубка португальской лиги в группе В между командами «Бенфика» и AVS. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок и пропустил супергол на 21-й минуте.
«Бенфике», несмотря на пропущенный гол на в середине первого тайма, удалось разгромить клуб 2-го дивизиона Португалии благодаря забитым мячам Анхеля Ди Марии (31), Жоау Мариу (44), Тьягу Гувейи (65) и автоголу Антони Коррейи (68).
Благодаря этой победе «орлы» заняли первое место в группе В и вышли в полуфинал турнира с 6 очками из 6 возможных. Ранее «Бенфика» выиграла 2:0 на выезде у «Ароки».
Кубок португальской лиги. 21 декабря
Группа В. 3-й тур
Бенфика – AVS – 4:1
Голы: Ди Мария, 31, Жоау Марио, 44, Гувейя, 65, Коррейя, 68 (автогол) – Меркадо, 21
🦅 We move to the #AllianzCup 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐮𝐫!#SLBAVS pic.twitter.com/Grck6cfbXs— SL Benfica (@slbenfica_en) December 21, 2023
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