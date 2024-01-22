Третий раз подряд. Интер добыл Суперкубок Италии в битве с Наполи

Суперкубок Италии этой зимой стал очередным турниром, который перешел на перспективную схему розыгрыша в формате «финала четырех», и хотя и проводился на полях «очень футбольной» в последнее время Саудовской Аравии, но определенные маркетинговые ходы мы могли простить организаторам. В любом случае, на финальную игру между неаполитанским «Наполи» и миланским «Интером» «настоящие» итальянские фанаты таки сумели добраться, поэтому атмосфера на стадионе в Эр-Рияде была горячей.

Что касается событий непосредственно на поле, то сама игра пошла по несколько иному направлению развития, чем это предполагалось изначально. Никакого заметного преимущества «змеи», находящиеся в бешеной форме, не имели, потому что соперники закрылись в защите и не давали прорваться на оперативное пространство в собственную штрафную. Команда Индзаги почти не двигалась от центральной линии и несколько нервничала от этого.

Немного лучше стал играть «Интер» впереди ближе к половине первого тайма, когда начали возникать моменты у ворот Голлини. Но тогда даже попасть в створ «нерадзурри» не смогли, поэтому говорить о каком-то радикальном изменении положения дел на поле не было возможности. «Наполи» до наступления перерыва мало времени проводил в атаке, но такова уж была стратегия от Маццарри.

А вот после отдыха номинальные хозяева побежали вперед и едва не с первой попытки забили, однако коварный удар Хвичи потянул Зоммер в красивом прыжке, после чего произошел эпизод, который окончательно изменил баланс сил на поле. Не в пользу неаполитанцев, потому что их нападающий Джованни Симеоне за пять минут получил два предупреждения и оставил команду в меньшинстве.

Очевидный приговор получили «южане» после этого – тянуть игру до серии пенальти, которая должна была наступить сразу после завершения основного времени. Вратарь Голлини в этом очень помогал своей команде, но даже он на первой компенсированной минуте не мог помешать Лаутаро Мартинесу расстрелять ворота в завершение прострела с правого фланга от Павара. Времени отыграться у соперников просто не оставалось, да еще и в меньшинстве делать это приходилось.

Таким образом Суперкубок Италии образца 2024 года оставил за собой миланский «Интер», тогда как неаполитанский «Наполи» остановился в полушаге от заветного трофея.

Суперкубок Италии. Финал.

«Наполи» – «Интер» – 0:1

Гол: Мартинес, 90+1

Предупреждения: Ррахмани, 42, Симеоне, 55, Гаэтано, 89 – Чалханоглу, 44, де Врей, 47, Барелла, 54, Мартинес, 90+1

Удаление: Симеоне, 60 (второе предупреждение)

«Наполи»: Голлини – Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо – Дзербин (Эстигор, 58), Лоботка, Каюсте (Руи, 75), Маццокки (Распадори, 74) – Кварацхелия (Гаэтано, 70), Симеоне, Политано (Линдстрем, 70).

«Интер»: Зоммер – Ачерби, де Врей (Аугусто, 62), Павар – Димарко (Арнаутович, 81), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 63), Дармиан – Мартинес (Биссек, 90+3), Тюрам (Санчес, 81).

Арбитр: Антонио Рапуано (Римини, Италия).

Стадион: «Стадион университета короля Сауда» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Удары (в створ): 6 (1) – 22 (5)

Угловые: 1 – 8

Оффсайды: 0 – 2.

НАПОЛИ – ИНТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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