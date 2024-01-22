В понедельник, 22-го января, состоится финальный поединок Суперкубка Италии, в котором сразятся неаполитанский «Наполи» и миланский «Интер». Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Стадион университета короля Сауда», начало в 21:00.

Как бы ни пытались организаторы итальянского Суперкубка, а уйти от привычной модели противостояния в битве за трофей между действующим чемпионом и обладателем Кубка у них так и не удалось. «Наполи» одолел «Фиорентину» (3:0), а «Интер» был сильнее «Лацио» (3:0), причем настолько сильнее, что «змеям» хотели отдать трофей еще несколько дней назад. Да и «золотые» медали на шею повесить заодно. Но согласен ли с этими их амбициями чемпион страны?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Интер», за которой можно следить в украинской версии сайта.