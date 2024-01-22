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Суперкубок Италии
Наполи
22.01.2024 21:00 - : -
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Италия
22 января 2024, 01:10 | Обновлено 22 января 2024, 01:11
24
0

Наполи – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Суперкубка Италии

22 января 2024, 01:10 | Обновлено 22 января 2024, 01:11
24
0
Наполи – Интер. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 22-го января, состоится финальный поединок Суперкубка Италии, в котором сразятся неаполитанский «Наполи» и миланский «Интер». Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Стадион университета короля Сауда», начало в 21:00.

Как бы ни пытались организаторы итальянского Суперкубка, а уйти от привычной модели противостояния в битве за трофей между действующим чемпионом и обладателем Кубка у них так и не удалось. «Наполи» одолел «Фиорентину» (3:0), а «Интер» был сильнее «Лацио» (3:0), причем настолько сильнее, что «змеям» хотели отдать трофей еще несколько дней назад. Да и «золотые» медали на шею повесить заодно. Но согласен ли с этими их амбициями чемпион страны?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Интер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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