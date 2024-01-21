В понедельник, 22 января, состоится финальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Наполи» и миланский «Интер».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Наполи – Интер. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция