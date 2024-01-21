Суперкубок Италии
22.01.2024 21:00 - : -
Италия21 января 2024, 18:03 | Обновлено 21 января 2024, 18:10
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Наполи – Интер. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 января в 21:00 финальный матч Суперкубка
21 января 2024, 18:03 | Обновлено 21 января 2024, 18:10
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В понедельник, 22 января, состоится финальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Наполи» и миланский «Интер».
Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Наполи – Интер. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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