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Суперкубок Италии
Наполи
22.01.2024 21:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 января 2024, 18:03 | Обновлено 21 января 2024, 18:10
107
0

Наполи – Интер. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 21:00 финальный матч Суперкубка

21 января 2024, 18:03 | Обновлено 21 января 2024, 18:10
107
0
Наполи – Интер. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи – Интер

В понедельник, 22 января, состоится финальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Наполи» и миланский «Интер».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Наполи – Интер. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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