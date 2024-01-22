Суперкубок Италии
22.01.2024 21:00 – FT 0 : 1
Италия22 января 2024, 23:12 | Обновлено 23 января 2024, 00:11
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Наполи – Интер – 0:1. Финал Суперкубка Италии. Видео гола Лаутаро, обзор
Смотрите видеообзор финального матча за Суперкубок Италии
22 января 2024, 23:12 | Обновлено 23 января 2024, 00:11
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В финале за Суперкубок Италии, прошедшем в Саудовской Аравии, Интер одолел Наполи (1:0).
Единственный гол в свой актив записал Лаутаро Мартинес на 90+1 минуте.
Интер в третий раз выиграл Суперкубок Италии.
Суперкубок Италии. Финал
22 января, Саудовская Аравия
Наполи – Интер – 0:1
Гол: Лаутаро Мартинес, 90+1
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 90+1 мин.
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
60’
Джованни Симеоне (Наполи) получает красную карточку.
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