Наполи – Интер – 0:1. Финал Суперкубка Италии. Видео гола Лаутаро, обзор

В финале за Суперкубок Италии, прошедшем в Саудовской Аравии, Интер одолел Наполи (1:0).

Единственный гол в свой актив записал Лаутаро Мартинес на 90+1 минуте.

Интер в третий раз выиграл Суперкубок Италии.

Суперкубок Италии. Финал

22 января, Саудовская Аравия

Наполи – Интер – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 90+1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 90+1 мин.