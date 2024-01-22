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Суперкубок Италии
Наполи
22.01.2024 21:00 – FT 0 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 января 2024, 23:12 | Обновлено 23 января 2024, 00:11
281
0

Наполи – Интер – 0:1. Финал Суперкубка Италии. Видео гола Лаутаро, обзор

Смотрите видеообзор финального матча за Суперкубок Италии

22 января 2024, 23:12 | Обновлено 23 января 2024, 00:11
281
0
Наполи – Интер – 0:1. Финал Суперкубка Италии. Видео гола Лаутаро, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В финале за Суперкубок Италии, прошедшем в Саудовской Аравии, Интер одолел Наполи (1:0).

Единственный гол в свой актив записал Лаутаро Мартинес на 90+1 минуте.

Интер в третий раз выиграл Суперкубок Италии.

Суперкубок Италии. Финал

22 января, Саудовская Аравия

Наполи – Интер – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 90+1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
60’
Джованни Симеоне (Наполи) получает красную карточку.
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Наполи Интер Милан Суперкубок Италии по футболу Наполи - Интер видео голов и обзор Лаутаро Мартинес
Источник Sport.ua
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