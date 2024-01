Едва вырвали ничью. Южная Корея не сумела переиграть Иорданию

Сегодня, 20 января 2024 года, состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии между национальными сборными Иордании и Южной Кореи. Игра закончилась с ничейным счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте голом с пенальти счет открыл капитан корейцев Сон Хын Мин, однако к концу первого тайма Корея уже проигрывала. Сначала на 37-й минуте Парк Йонг-Ву отправил мяч в сетку собственных ворот, а на 45+6 вывел Иорданию вперед Язан Аль Наймат.

Южной Корее повезло вырвать хотя бы 1 очко, ведь им удалось сравнять счет только на 90+1 и только благодаря автоголу Язана Аль Араба.

Кубок Азии 2023. 2-й тур. 20 января.

Иордания – Южная Корея – 2:2

Голы: Парк Йонг-Ву, 37 (автогол), Аль Наймат, 45+6 – Сон, 9 (пенальти), Аль Араб, 90+1 (автогол)

FT | 🇯🇴 Jordan 2️⃣-2️⃣ Korea Republic 🇰🇷



🤝 The points are shared after a thrilling encounter in Group E!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JORvKOR pic.twitter.com/UuMed9ZPQa