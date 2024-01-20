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Кубок Азии
Иордания
20.01.2024 13:30 – 90+ 2 : 2
Южная Корея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
20 января 2024, 14:00 | Обновлено 20 января 2024, 14:05
210
0

Иордания – Южная Корея, Бахрейн – Малайзия. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 20 января матчи 2-го тура Кубка Азии

20 января 2024, 14:00 | Обновлено 20 января 2024, 14:05
210
0
Иордания – Южная Корея, Бахрейн – Малайзия. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Южной Кореи

20 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

20 января проходят 2 матча Кубка Азии:

  • 13:30. Иордания – Южная Корея
  • 16:30. Бахрейн – Малайзия

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Иордания – Южная Корея, Бахрейн – Малайзия. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

События матча

90’
ГОЛ ! Автогол забил Yazan Abu Al-Arab (Иордания).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Yazan Al-Naimat (Иордания).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Yong-Woo Park (Южная Корея).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Южная Корея).
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Источник Sport.ua
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