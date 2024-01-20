Иордания – Южная Корея, Бахрейн – Малайзия. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 20 января матчи 2-го тура Кубка Азии
20 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
20 января проходят 2 матча Кубка Азии:
- 13:30. Иордания – Южная Корея
- 16:30. Бахрейн – Малайзия
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Иордания – Южная Корея, Бахрейн – Малайзия. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.
Турнирные таблицы
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