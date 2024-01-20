Кубок Азии20 января 2024, 20:55 | Обновлено 20 января 2024, 21:01
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Победный гол на 90+6 мин. Бахрейн вырвал победу у Малайзии
После двух туров сборная Бахрейна занимает третье место в группе Кубка Азии
20 января 2024, 20:55 | Обновлено 20 января 2024, 21:01
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В матче второго тура Кубка Азии сборная Бахрейна обыграла Малайзию (1:0).
Единственный гол на 90+6-й минуте для Бахрейна забил Али Мадан.
Ситуация в группе: Иордания, Южная Корея (по 4), Бахрейн (3), Малайзия (0).
Кубок Азии. Группа E
2-й тур, 20 января, Эр-Райян (Катар)
Бахрейн – Малайзия – 1:0
Гол: Али Мадан, 90+6
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