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Бахрейн
20.01.2024 16:30 – FT 1 : 0
Малайзия
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Кубок Азии
20 января 2024, 20:55 | Обновлено 20 января 2024, 21:01
179
0

Победный гол на 90+6 мин. Бахрейн вырвал победу у Малайзии

После двух туров сборная Бахрейна занимает третье место в группе Кубка Азии

20 января 2024, 20:55 | Обновлено 20 января 2024, 21:01
179
0
Победный гол на 90+6 мин. Бахрейн вырвал победу у Малайзии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура Кубка Азии сборная Бахрейна обыграла Малайзию (1:0).

Единственный гол на 90+6-й минуте для Бахрейна забил Али Мадан.

Ситуация в группе: Иордания, Южная Корея (по 4), Бахрейн (3), Малайзия (0).

Кубок Азии. Группа E

2-й тур, 20 января, Эр-Райян (Катар)

Бахрейн – Малайзия – 1:0

Гол: Али Мадан, 90+6

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Источник Sport.ua
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