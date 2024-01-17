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  4. ФОТО. Бразилец Кевин поучаствовал в тренировке Шахтера?
Украина. Премьер лига
17 января 2024, 20:34 | Обновлено 17 января 2024, 20:49
1395
2

ФОТО. Бразилец Кевин поучаствовал в тренировке Шахтера?

За трансфер «Палмейрас» получит 12 млн евро + еще 3–4 млн бонусами

17 января 2024, 20:34 | Обновлено 17 января 2024, 20:49
1395
2
ФОТО. Бразилец Кевин поучаствовал в тренировке Шахтера?
Twitter

21-летний бразильский вингер Кевин замечен на тренировке «Шахтера», информирует Zorya Londonsk. Похоже, бразильца выдали бутсы яркой раскраски, которые он носил в предыдущем клубе.

«Шахтер» и «Палмейрас» практически договорились о трансфере футболиста в украинский клуб. Ожидается, что вскоре футболист пройдет медосмотр для завершения перехода в «Шахтер».

Похоже, Кевин уже присоединился к «Шахтеру» на тренировочном сборе в Турции, и вскоре будет официально представлен как новичок горняков.

По данным инсайдеров, за Кевина «Шахтер» заплатит 12 млн евро + еще 3–4 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

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Источник Zorya Londonsk
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Комментарии 2
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AK.228
Блять… бутса прийняла участь 
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avk2307
Все , теперь точно Марсель порвут
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Теннис
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