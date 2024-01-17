ФОТО. Бразилец Кевин поучаствовал в тренировке Шахтера?
За трансфер «Палмейрас» получит 12 млн евро + еще 3–4 млн бонусами
21-летний бразильский вингер Кевин замечен на тренировке «Шахтера», информирует Zorya Londonsk. Похоже, бразильца выдали бутсы яркой раскраски, которые он носил в предыдущем клубе.
«Шахтер» и «Палмейрас» практически договорились о трансфере футболиста в украинский клуб. Ожидается, что вскоре футболист пройдет медосмотр для завершения перехода в «Шахтер».
Похоже, Кевин уже присоединился к «Шахтеру» на тренировочном сборе в Турции, и вскоре будет официально представлен как новичок горняков.
По данным инсайдеров, за Кевина «Шахтер» заплатит 12 млн евро + еще 3–4 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
Kevin spotted in Shakhtar training 🕵️♂️🔎👀🇧🇷— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 17, 2024
In SD’s IG stories today someone w/ the likeness of Kevin was seen taking part 👀
Did our own quick investigation & the player is wearing the same boots as Kevin & over past 24 hours he’s followed Pedrinho & Newerton 👀
Unveiling? 🔜 pic.twitter.com/JGcgfz9f39
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