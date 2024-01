ФОТО. Бразилец Кевин поучаствовал в тренировке Шахтера?

21-летний бразильский вингер Кевин замечен на тренировке «Шахтера», информирует Zorya Londonsk. Похоже, бразильца выдали бутсы яркой раскраски, которые он носил в предыдущем клубе.

«Шахтер» и «Палмейрас» практически договорились о трансфере футболиста в украинский клуб. Ожидается, что вскоре футболист пройдет медосмотр для завершения перехода в «Шахтер».

Похоже, Кевин уже присоединился к «Шахтеру» на тренировочном сборе в Турции, и вскоре будет официально представлен как новичок горняков.

По данным инсайдеров, за Кевина «Шахтер» заплатит 12 млн евро + еще 3–4 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Kevin spotted in Shakhtar training 🕵️‍♂️🔎👀🇧🇷



In SD’s IG stories today someone w/ the likeness of Kevin was seen taking part 👀



Did our own quick investigation & the player is wearing the same boots as Kevin & over past 24 hours he’s followed Pedrinho & Newerton 👀



Unveiling? 🔜 pic.twitter.com/JGcgfz9f39