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  4. Кевин во вторник будет представлен как игрок Шахтера – источник
Украина. Премьер лига
14 января 2024, 12:21 |
439
2

Кевин во вторник будет представлен как игрок Шахтера – источник

Сегодня вечером бразилец вылетает в Европу, где пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт

14 января 2024, 12:21 |
439
2
Кевин во вторник будет представлен как игрок Шахтера – источник
ФК Палмейрас. Кевин

«Шахтер» и «Палмейрас» вышли на финальную прямую в вопросе трансфера в украинский клуб 21-летнего вингера Кевина.

Футболист сегодня в 21:00 вылетит из Бразилии, а завтра в Риме пройдет медосмотр для завершения перехода в «Шахтер».

Во вторник, как ожидается, Кевин присоединится к «Шахтеру» на тренировочном сборе в Турции, и будет официально представлен как новичок «горняков».

Ранее сообщалось, что за Кевина «Шахтер» заплатит 12 миллионов евро. Еще 3 или 4 миллиона евро (данные по этому поводу разнятся в бразильских источниках) «горняки» будут должны за футболиста в виде бонусов.

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Кевин Шахтер Донецк Палмейрас трансферы УПЛ трансферы медосмотр
Источник Nosso Palestra
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Комментарии 2
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Serhii P.
Його хоч попередили, що жити доведеться в Києві, який постійно атакований шахедами та ракетами? Цілком можливо, що трохи поживши в Україні, він спробує її залишити як всі інші бразильці.
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Умник
Правильно, заплатил за электрику, увидел Кевина, не заплатил нах отключит хозяин.
Бля это ж сколько хозяину донатить будем.
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