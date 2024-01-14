Кевин во вторник будет представлен как игрок Шахтера – источник

«Шахтер» и «Палмейрас» вышли на финальную прямую в вопросе трансфера в украинский клуб 21-летнего вингера Кевина.

Футболист сегодня в 21:00 вылетит из Бразилии, а завтра в Риме пройдет медосмотр для завершения перехода в «Шахтер».

Во вторник, как ожидается, Кевин присоединится к «Шахтеру» на тренировочном сборе в Турции, и будет официально представлен как новичок «горняков».

Ранее сообщалось, что за Кевина «Шахтер» заплатит 12 миллионов евро. Еще 3 или 4 миллиона евро (данные по этому поводу разнятся в бразильских источниках) «горняки» будут должны за футболиста в виде бонусов.