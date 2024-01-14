Кевин во вторник будет представлен как игрок Шахтера – источник
Сегодня вечером бразилец вылетает в Европу, где пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт
«Шахтер» и «Палмейрас» вышли на финальную прямую в вопросе трансфера в украинский клуб 21-летнего вингера Кевина.
Футболист сегодня в 21:00 вылетит из Бразилии, а завтра в Риме пройдет медосмотр для завершения перехода в «Шахтер».
Во вторник, как ожидается, Кевин присоединится к «Шахтеру» на тренировочном сборе в Турции, и будет официально представлен как новичок «горняков».
Ранее сообщалось, что за Кевина «Шахтер» заплатит 12 миллионов евро. Еще 3 или 4 миллиона евро (данные по этому поводу разнятся в бразильских источниках) «горняки» будут должны за футболиста в виде бонусов.
PARTIU, EUROPA ✈️— INFOS Palestra (@Infos_palestra) January 13, 2024
Kevin viajará por volta das 21 horas para a Europa
Passará por uma série de exames na segunda, em Roma, na Itália, com o médico do clube ucraniano
Na terça, o atacante deverá ser apresentado na Turquia, onde o Shakhtar faz a pré-temporada pic.twitter.com/nuQlW0Oj6H
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