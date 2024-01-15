ФОТО. Скандал в Турции. Игрок выступил против ХАМАС и попал за решетку
Это произошло во время матча чемпионата Турции
14-го января состоялся матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором «Антальяспор» сыграл вничью с «Трабзонспором» 1:1.
За «Антальяспор» в этом матче забил израильский футболист Сагов Эхезкель, который во время празднования взятия ворот поддержал Израиль, подняв руку на которой была повязка с надписью: «100 дней от атаки ХАМАС».
По информации Lequipe, за этот жест футболист был взят под стражу, а клуб «Антальяспор» исключил его из состава, обвинив в неуважении к стране».
Ранее матч между «Фенербахче» и «Галатасараем» завершился скандалом.
Breaking: Sagiv Jehezkel has been arrested in Turkey.— Eli Kowaz (@elikowaz) January 14, 2024
This was his crime. https://t.co/V0w01yoIO7 pic.twitter.com/VzF50pCR30
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