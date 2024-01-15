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  4. ФОТО. Скандал в Турции. Игрок выступил против ХАМАС и попал за решетку
Турция
15 января 2024, 14:23 |
545
0

ФОТО. Скандал в Турции. Игрок выступил против ХАМАС и попал за решетку

Это произошло во время матча чемпионата Турции

15 января 2024, 14:23 |
545
0
ФОТО. Скандал в Турции. Игрок выступил против ХАМАС и попал за решетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Сагов Эхезкель

14-го января состоялся матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором «Антальяспор» сыграл вничью с «Трабзонспором» 1:1.

За «Антальяспор» в этом матче забил израильский футболист Сагов Эхезкель, который во время празднования взятия ворот поддержал Израиль, подняв руку на которой была повязка с надписью: «100 дней от атаки ХАМАС».

По информации Lequipe, за этот жест футболист был взят под стражу, а клуб «Антальяспор» исключил его из состава, обвинив в неуважении к стране».

Ранее матч между «Фенербахче» и «Галатасараем» завершился скандалом.

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Антальяспор Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Палестина скандал тюрьма
Источник L'Equipe
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