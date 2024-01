ФОТО. Скандал в Турции. Игрок выступил против ХАМАС и попал за решетку

14-го января состоялся матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором «Антальяспор» сыграл вничью с «Трабзонспором» 1:1.

За «Антальяспор» в этом матче забил израильский футболист Сагов Эхезкель, который во время празднования взятия ворот поддержал Израиль, подняв руку на которой была повязка с надписью: «100 дней от атаки ХАМАС».

По информации Lequipe, за этот жест футболист был взят под стражу, а клуб «Антальяспор» исключил его из состава, обвинив в неуважении к стране».

