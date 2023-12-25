ВИДЕО. Матч между Фенербахче и Галатасараем завершился скандалом

Дерби между «Фенербахче» и «Галатасараем» хоть и завершилось безголевой ничьей, но без скандала не обошлось.

После матча представители «Галатасарая» выложили в соцсетях видео якобы нарушения правил против нападающего Мауро Икарди в штрафной площадке соперника, «подкрепив» пост фотографией форварда с синяком под глазом.

«Те, кто хочет только справедливости для себя, сегодня вечером продолжали манипулировать турецким футболом по всем каналам! Комната VAR и 26 камер не видят фола в этой ситуации, и нам стыдно за них. Тем, кто довел турецкий футбол до этого состояния, должно быть стыдно!» – говорится в сообщении стамбульского клуба.

В «Фенербахче» не стали медлить с ответом, и опубликовали видео другого эпизода, где Икарди, пытаясь замкнуть подачу во вратарскую, врезается головой в штангу – и, вполне возможно, именно здесь «заработал» свой фингал.

«Попытка создать виктимизацию из-за удара игрока головой в штангу ворот. Мы оставляем это на усмотрение общественности», – написали представители «канареек».