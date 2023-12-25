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  4. ВИДЕО. Матч между Фенербахче и Галатасараем завершился скандалом
Турция
25 декабря 2023, 11:22 |
1131
4

ВИДЕО. Матч между Фенербахче и Галатасараем завершился скандалом

Команды не забили голов в дерби, но отметились в информационном поле

25 декабря 2023, 11:22 |
1131
4
ВИДЕО. Матч между Фенербахче и Галатасараем завершился скандалом
Getty Images/Global Images Ukraine

Дерби между «Фенербахче» и «Галатасараем» хоть и завершилось безголевой ничьей, но без скандала не обошлось.

После матча представители «Галатасарая» выложили в соцсетях видео якобы нарушения правил против нападающего Мауро Икарди в штрафной площадке соперника, «подкрепив» пост фотографией форварда с синяком под глазом.

«Те, кто хочет только справедливости для себя, сегодня вечером продолжали манипулировать турецким футболом по всем каналам! Комната VAR и 26 камер не видят фола в этой ситуации, и нам стыдно за них. Тем, кто довел турецкий футбол до этого состояния, должно быть стыдно!» – говорится в сообщении стамбульского клуба.

В «Фенербахче» не стали медлить с ответом, и опубликовали видео другого эпизода, где Икарди, пытаясь замкнуть подачу во вратарскую, врезается головой в штангу – и, вполне возможно, именно здесь «заработал» свой фингал.

«Попытка создать виктимизацию из-за удара игрока головой в штангу ворот. Мы оставляем это на усмотрение общественности», – написали представители «канареек».

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Галатасарай Мауро Икарди Фенербахче чемпионат Турции по футболу скандал
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Gargantua
на первом видео нет удара по лицу, это просто размахивание руками близко от лица 
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0
Golhrenshtanga
Видно что с ноги толкнул Икарди,и тот влетел в стойку,это тоже не нарушение?
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0
Иван Иванов
ну типа его толкнули
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0
🔱Avtoigor🔱
гарно стіїчку поцілував
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0
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