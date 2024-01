Кепа убедил? В Испании сообщили, что Лунин не сыграет в Эль Класико

В воскресенье, 14 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона».

По информации испанского издания Relevo и авторитетного инсайдера «Реала» Альберто Перейры, несмотря на провальную игру в полуфинальном матче с «Атлетико» (5:3), тренерский штаб «сливочных» сохранил доверие к вратарю Кепе Аррисабалаге. Именно испанский вратарь сыграет в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны», а украинец Андрей Лунин останется в запасе.

Ранее издание Marca прогнозировало, что в старте сыграет именно Андрей Лунин, который будет защищать ворота «Реала» в последующих матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов.

🚨 The coaching staff maintains the confidence in Kepa. He's expected to start against Barcelona. @relevo pic.twitter.com/RIdD81j9h1

🚨 Confirmed: the idea is that Kepa will start vs Barcelona on Sunday. @AlbertoPereiro pic.twitter.com/wO6mUtbOwb