13-летний сын звездного португальского форварда Криштиану Роналду помог детской команде саудовского «Аль-Насра» обыграть юношей из «Аль-Фатеха» со счетом 2:1.

В этом поединке Криштиану Роналду-младший реализовал 11-метровый и отпраздновал после забитого гола в стиле отца.

В октябре 2023 года сообщалось, что Криштиану-младший тренируется не со сверстниками в «Аль-Насре», а с командой U-15.

Ранее КриРо опубликовал видео в своем Instagram, где показа сыну, как правильно нужно бить со штрафного удара.

ВИДЕО. Сын Роналду забил с пенальти за Аль-Наср и отпраздновал в стиле отца

🚨📸 Cristiano Jr. celebrating with the SIIUUUUUU like his father after scoring a goal for Al-Nassr’s youth team against Al-Fateh. 🫶🏼🥹 pic.twitter.com/DHMUtDPgyp