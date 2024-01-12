38-летний португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в своем Instagram.

Португалец ответил своему сыну Криштиану Роналду-младшему, видео с ударом которого завирусилось в сети.

КриРо показал, как правильно бить со штрафного удара и праздновать после забитого гола:

«Смотри и учись. Siiiuuu», – подписал публикацию Роналду.

Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 году, забив 54 матча во всех турнирах за «Аль-Наср« и сборную Португалии. Его контракт с всемирным клубом рассчитан до лета 2025 года.

ВИДЕО. Смотри и учись. Роналду спародировал сына и показал, как нужно бить