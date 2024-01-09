ВИДЕО. Правильная ДНК штрафного. Сын Роналду взорвал интернет суперголом

13-летний сын звездного португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил супергол на тренировке.

Криштиану Роналду-младший отлично пробил со штрафного с правой ноги.

Видео отличного удара юного португальца завирусилось в социальных сетях, а популярный паблик 433 опубликовал его у себя на странице в Instagram:

«У Криштиану-младшего есть правильная ДНК штрафного удара», – подписан пост.

В октябре 2023 года сообщалось, что Криштиану-младший тренируется не со сверстниками в «Аль-Насре», а с командой U-15.

Несколько дней назад сын Лионеля Месси Матео сделал хет-трик за детскую команду «Интер Майами».

ВИДЕО. Правильная ДНК штрафного удара. Сын Роналду положил супергол