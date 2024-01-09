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Саудовская Аравия
09 января 2024, 16:27 | Обновлено 09 января 2024, 17:25
1471
1

ВИДЕО. Правильная ДНК штрафного. Сын Роналду взорвал интернет суперголом

13-летний Криштиану оформил крутой мяч на тренировке

09 января 2024, 16:27 | Обновлено 09 января 2024, 17:25
1471
1
ВИДЕО. Правильная ДНК штрафного. Сын Роналду взорвал интернет суперголом
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и его сын

13-летний сын звездного португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил супергол на тренировке.

Криштиану Роналду-младший отлично пробил со штрафного с правой ноги.

Видео отличного удара юного португальца завирусилось в социальных сетях, а популярный паблик 433 опубликовал его у себя на странице в Instagram:

«У Криштиану-младшего есть правильная ДНК штрафного удара», – подписан пост.

В октябре 2023 года сообщалось, что Криштиану-младший тренируется не со сверстниками в «Аль-Насре», а с командой U-15.

Несколько дней назад сын Лионеля Месси Матео сделал хет-трик за детскую команду «Интер Майами».

ВИДЕО. Правильная ДНК штрафного удара. Сын Роналду положил супергол

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Криштиану Роналду-младший видео Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду тренировка
Источник Sport.ua
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Octopus
Только у самого Роналду ДНК испортилась. С 2017 по 2023 Роналду забил 4 гола со штрафных, а бил их около 100. На всех Евро он бил 28 ударов, забил 0, на ЧМ 24 - забил 1.
У Роналду довольно посредственная средняя реализация штрафных - 5%. У Месси - 8%.
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