Криштиану Роналду-младший не будет тренироваться со сверстниками

13-летний Криштиану Роналду-младший, сын легендарного футболиста Криштиану Роналду, будет тренироваться с «Аль-Насром» U-15, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Недавно он подписал контракт с саудовской командой. Португалец начнет тренировки уже на этой неделе и будет играть под 7-м номером. Интересно, что такой номер является любимым и для его отца.

Криштиану Роналду-младший начал на серьезном уровне заниматься футболом в «Ювентусе», после чего вместе с отцом перебрался в «Манчестер Юнайтед». Теперь португальцы будут вместе выступать за «Аль-Наср», но в разных возрастных категориях.