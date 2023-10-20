Криштиану Роналду-младший не будет тренироваться со сверстниками
Руководство Аль-Насру перевело его в команду U-15
13-летний Криштиану Роналду-младший, сын легендарного футболиста Криштиану Роналду, будет тренироваться с «Аль-Насром» U-15, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Недавно он подписал контракт с саудовской командой. Португалец начнет тренировки уже на этой неделе и будет играть под 7-м номером. Интересно, что такой номер является любимым и для его отца.
Криштиану Роналду-младший начал на серьезном уровне заниматься футболом в «Ювентусе», после чего вместе с отцом перебрался в «Манчестер Юнайтед». Теперь португальцы будут вместе выступать за «Аль-Наср», но в разных возрастных категориях.
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