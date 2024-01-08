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Major League Soccer
08 января 2024, 13:32 | Обновлено 08 января 2024, 13:42
951
0

ВИДЕО. Только одно отличие от отца. Сын Месси оформил хет-трик в США

8-летний Матео Месси вовсю феерит за детскую команду «Интер Майами»

08 января 2024, 13:32 | Обновлено 08 января 2024, 13:42
951
0
ВИДЕО. Только одно отличие от отца. Сын Месси оформил хет-трик в США
Twitter. Матео Месси

8-летний сын легендарного аргентинского форварда американского «Интер Майами» Лионеля Месси Матео оформил хет-трик за детскую команду клуба.

В Twitter появилась нарезка всех действий Матео в одном из поединков в США.

Матео пытается наследовать своего именитого отца практически во всем. Футбольные болельщики отметили у Месси-младшего легкость в движениях, быстроту принятия решений и элегантность, несмотря на юный возраст. Однако одно отличие от папы у Матео все же есть – он правша.

Матео – второй ребенок в семье Лионеля, который появился на свет 11 сентября 2015 года.

Контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца декабря 2025 года. Легендарный футболист будет зарабатывать около 50 миллионов долларов в год.

Ранее в Twitter вирусилось видео с бисиклетой от Матео Месси.

ВИДЕО. Только одно различие с отцом. Сын Месси оформил хет-трик в США

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Источник Sport.ua
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