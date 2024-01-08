ВИДЕО. Только одно отличие от отца. Сын Месси оформил хет-трик в США
8-летний Матео Месси вовсю феерит за детскую команду «Интер Майами»
8-летний сын легендарного аргентинского форварда американского «Интер Майами» Лионеля Месси Матео оформил хет-трик за детскую команду клуба.
В Twitter появилась нарезка всех действий Матео в одном из поединков в США.
Матео пытается наследовать своего именитого отца практически во всем. Футбольные болельщики отметили у Месси-младшего легкость в движениях, быстроту принятия решений и элегантность, несмотря на юный возраст. Однако одно отличие от папы у Матео все же есть – он правша.
Матео – второй ребенок в семье Лионеля, который появился на свет 11 сентября 2015 года.
Контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца декабря 2025 года. Легендарный футболист будет зарабатывать около 50 миллионов долларов в год.
Ранее в Twitter вирусилось видео с бисиклетой от Матео Месси.
ВИДЕО. Только одно различие с отцом. Сын Месси оформил хет-трик в США
Lionel #Messi's son Mateo, has scored a hat-trick for #InterMiamiCF's youth team at the age of eight...pic.twitter.com/zSM8AFviTy— foot.mundo (@_footmundo) January 4, 2024
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