ВИДЕО. Только одно отличие от отца. Сын Месси оформил хет-трик в США

8-летний сын легендарного аргентинского форварда американского «Интер Майами» Лионеля Месси Матео оформил хет-трик за детскую команду клуба.

В Twitter появилась нарезка всех действий Матео в одном из поединков в США.

Матео пытается наследовать своего именитого отца практически во всем. Футбольные болельщики отметили у Месси-младшего легкость в движениях, быстроту принятия решений и элегантность, несмотря на юный возраст. Однако одно отличие от папы у Матео все же есть – он правша.

Матео – второй ребенок в семье Лионеля, который появился на свет 11 сентября 2015 года.

Контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца декабря 2025 года. Легендарный футболист будет зарабатывать около 50 миллионов долларов в год.

Ранее в Twitter вирусилось видео с бисиклетой от Матео Месси.

