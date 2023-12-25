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  4. ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
Major League Soccer
25 декабря 2023, 04:48 |
436
1

ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами

Сможет ли Матео унаследовать суперигру своего отца?

25 декабря 2023, 04:48 |
436
1
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
Twitter. Матео Месси

8-летний сын легендарного аргентинского форварда американского «Интер Майами» Лионеля Месси Матео оформил супергол за детскую команду клуба.

Месси-младший забил бисиклетой (гол через в падении через себя). Голкипер соперников далеко вышел из ворот и Матео сумел это использовать, причем очень эффективно.

В соцсетях этот гол от Матео Месси сравнили с мячами вечного соперника его отца Криштиану Роналду, поскольку португалец любил забивать именно в подобном стиле.

Матео – второй ребенок в семье Лионеля, который появился на свет 11 сентября 2015 года.

Ранее сообщалось, что Месси передал Залужному свою футболку.

ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами

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Источник Sport.ua
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AndiM
А чого шприц в повідомленні?)) Це вони натякають , що і синка обколюють препаратами з дитинства як і папашку?
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