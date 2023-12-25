ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
Сможет ли Матео унаследовать суперигру своего отца?
8-летний сын легендарного аргентинского форварда американского «Интер Майами» Лионеля Месси Матео оформил супергол за детскую команду клуба.
Месси-младший забил бисиклетой (гол через в падении через себя). Голкипер соперников далеко вышел из ворот и Матео сумел это использовать, причем очень эффективно.
В соцсетях этот гол от Матео Месси сравнили с мячами вечного соперника его отца Криштиану Роналду, поскольку португалец любил забивать именно в подобном стиле.
Матео – второй ребенок в семье Лионеля, который появился на свет 11 сентября 2015 года.
Ранее сообщалось, что Месси передал Залужному свою футболку.
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
Mateo Messi with a Ronaldo esque goal 😍😍😍pic.twitter.com/zXrzm97vCq— Edmund 💉 (@EdmundOris) December 24, 2023
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