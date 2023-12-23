Украина23 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 23 декабря 2023, 19:16
3899
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ФОТО. Месси передал Залужному футболку со своим автографом
Подарок Главнокомандующему ВСУ сделал Юрий Сапронов
23 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 23 декабря 2023, 19:16
3899
2
Известный украинский бизнесмен Юрий Сапронов у себя в Facebook сообщил о том, что передал Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному футболку «Интер Майами» с автографом Лионеля Месси.
Легендарный аргентинец не просто оставил свой автограф на футболке, но и указал имя человека, которому она предназначена: «Valery».
Сапронов рассказал, что недавно побывал в Майами и с помощью Сергея Кривцова проник на тренировку «Интер Майами», где и получил автограф от Месси.
Ранее Залужный встретился с Ольгой Харлан.
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