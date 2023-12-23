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Украина
23 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 23 декабря 2023, 19:16
3899
2

ФОТО. Месси передал Залужному футболку со своим автографом

Подарок Главнокомандующему ВСУ сделал Юрий Сапронов

23 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 23 декабря 2023, 19:16
3899
2
ФОТО. Месси передал Залужному футболку со своим автографом
facebook.com/GeneralStaff.ua. Валерий Залужный

Известный украинский бизнесмен Юрий Сапронов у себя в Facebook сообщил о том, что передал Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному футболку «Интер Майами» с автографом Лионеля Месси.

Легендарный аргентинец не просто оставил свой автограф на футболке, но и указал имя человека, которому она предназначена: «Valery».

Сапронов рассказал, что недавно побывал в Майами и с помощью Сергея Кривцова проник на тренировку «Интер Майами», где и получил автограф от Месси.

Ранее Залужный встретился с Ольгой Харлан.

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Юрий Сапронов Валерий Залужный Лионель Месси фото Интер Майами Сергей Кривцов Вооруженные силы Украины российско-украинская война
Источник Facebook
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MrStepanovM .
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