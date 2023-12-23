ФОТО. Месси передал Залужному футболку со своим автографом

Известный украинский бизнесмен Юрий Сапронов у себя в Facebook сообщил о том, что передал Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному футболку «Интер Майами» с автографом Лионеля Месси.

Легендарный аргентинец не просто оставил свой автограф на футболке, но и указал имя человека, которому она предназначена: «Valery».

Сапронов рассказал, что недавно побывал в Майами и с помощью Сергея Кривцова проник на тренировку «Интер Майами», где и получил автограф от Месси.

Ранее Залужный встретился с Ольгой Харлан.