Анчелотти оправдал Кепу в 2 пропущенных голах и сохранил интригу по Лунину

10 января состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах королевский клуб забил дважды и вырвал победу – 5:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в резерве, а в воротах «Реала» весь поединок отыграл Кепа Аррисабалага.

После завершения встречи наставник «Реала» Карло Анчелотти коротко прокомментировал выступления Кепы и сохранил интригу по вратарской позиции на финальный матч Суперкубка:

«Кепа? Его игра была в порядке. Он ничего не смог бы сделать в первых двух голах.

Я выберу, кто сыграет в финале: Лунин или Кепа», – сказал Анчелотти.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против победителя встречи «Барселона» – «Осасуна».

