Анчелотти оправдал Кепу в 2 пропущенных голах и сохранил интригу по Лунину
10 января «Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
10 января состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах королевский клуб забил дважды и вырвал победу – 5:3.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в резерве, а в воротах «Реала» весь поединок отыграл Кепа Аррисабалага.
После завершения встречи наставник «Реала» Карло Анчелотти коротко прокомментировал выступления Кепы и сохранил интригу по вратарской позиции на финальный матч Суперкубка:
«Кепа? Его игра была в порядке. Он ничего не смог бы сделать в первых двух голах.
Я выберу, кто сыграет в финале: Лунин или Кепа», – сказал Анчелотти.
В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против победителя встречи «Барселона» – «Осасуна».
🎙| Ancelotti: "Kepa? His game was ok. He couldn't do anything in the first 2 goals. We will choose who plays the final, Lunin or Kepa."— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 10, 2024
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