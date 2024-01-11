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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
10.01.2024 21:00 – FT 5 : 3
Атлетико Мадрид
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Испания
11 января 2024, 01:10 |
723
2

Анчелотти оправдал Кепу в 2 пропущенных голах и сохранил интригу по Лунину

10 января «Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

11 января 2024, 01:10 |
723
2
Анчелотти оправдал Кепу в 2 пропущенных голах и сохранил интригу по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах королевский клуб забил дважды и вырвал победу – 5:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в резерве, а в воротах «Реала» весь поединок отыграл Кепа Аррисабалага.

После завершения встречи наставник «Реала» Карло Анчелотти коротко прокомментировал выступления Кепы и сохранил интригу по вратарской позиции на финальный матч Суперкубка:

«Кепа? Его игра была в порядке. Он ничего не смог бы сделать в первых двух голах.

Я выберу, кто сыграет в финале: Лунин или Кепа», – сказал Анчелотти.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против победителя встречи «Барселона» – «Осасуна».

По теме:
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Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага Андрей Лунин пресс-конференция Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Суперкубок Испании по футболу
Источник Sport.ua
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dimando560
хахахахаха
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+1
Лига конференций без динамо
В первых двух 
Сказал бы папа Карло прямо ,а в третьем глотнула Лариса с проглотом 
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0
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