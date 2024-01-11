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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
10.01.2024 21:00 – FT 5 : 3
Атлетико Мадрид
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Испания
11 января 2024, 01:15 | Обновлено 11 января 2024, 01:30
341
0

Реал – Атлетико – 5:3 (д.в.). Как ошибался Кепа в Суперкубке. Видео голов

Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Испании

11 января 2024, 01:15 | Обновлено 11 января 2024, 01:30
341
0
Реал – Атлетико – 5:3 (д.в.). Как ошибался Кепа в Суперкубке. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января в саудовском Эр-Рияде состоялся полуфинал Суперкубка Испании между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» (5:3 д.ч.).

Украинский кипер Андрей Лунин остался в резерве, а место в воротах сливочных получил Кепа Аррисабалага.

В 1-м тайме у «галактикос» отличились Антонио Рюдигер и Ферлан Менди, а в подопечных Диего Симеоне забили Марио Эрмосо и Антуан Гризманн.

Для Гризманна забитый гол стал 174-м в футболке «Атлетико». Французский форвард стал лучшим голеадором в истории клуба.

Во 2-м тайме команды обменялись голами, причем Кепа привез курьезный гол. В овертаймах «Реал» забил дважды и вышел в финал.

Во втором полуфинале 11 января сыграют Барселона и Осасуна.

Суперкубок Испании

1/2 финала. 10 января, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид – 5:3 (д.в.)

Голы: Рюдигер, 20, Менди, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (автогол), Браим Диас, 120+2 – Эрмосо, 6, Гризманн, 37, Рюдигер, 78 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

120’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
116’
ГОЛ ! Автогол забил Стефан Савич (Реал Мадрид).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
78’
ГОЛ ! Автогол забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ферлан Менди (Реал Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Атлетико Кепа Аррисабалага Марио Эрмосо Антуан Гризманн Антонио Рюдигер Ферлан Менди Дани Карвахаль Браим Диас автогол Стефан Савич
Источник Sport.ua
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