10 января в саудовском Эр-Рияде состоялся полуфинал Суперкубка Испании между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» (5:3 д.ч.).

Украинский кипер Андрей Лунин остался в резерве, а место в воротах сливочных получил Кепа Аррисабалага.

В 1-м тайме у «галактикос» отличились Антонио Рюдигер и Ферлан Менди, а в подопечных Диего Симеоне забили Марио Эрмосо и Антуан Гризманн.

Для Гризманна забитый гол стал 174-м в футболке «Атлетико». Французский форвард стал лучшим голеадором в истории клуба.

Во 2-м тайме команды обменялись голами, причем Кепа привез курьезный гол. В овертаймах «Реал» забил дважды и вышел в финал.

Во втором полуфинале 11 января сыграют Барселона и Осасуна.

Суперкубок Испании

1/2 финала. 10 января, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид – 5:3 (д.в.)

Голы: Рюдигер, 20, Менди, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (автогол), Браим Диас, 120+2 – Эрмосо, 6, Гризманн, 37, Рюдигер, 78 (автогол)

Видеообзор матча