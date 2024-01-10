10 января на «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда попала в этот мини-турнир только как обладатель кубка Испании прошлого сезона - в Примере сильнее оказалась Барселона (до этого победившая как раз в финале прошлого розыгрыша Суперкубка). Конечно же, перед Карло Анчелотти, помимо максимальных задач в Лиге чемпионов, ставилась цель на эту темпораду вернуться на испанскую вершину. Хотя при этом Флорентино Перес не особенно тратил деньги, предпочитая арендовать Кепу с Хоселу или прикупить новых талантливых тинэйджеров. Единственным по-настоящему громким подписанием прошлого лета стал Беллингхэм - и его называют лучшим трансфером 2023-го всего футбола. Джуд часто делал разницу и помог уверенно выиграть группу Лиги чемпионов. А вот в Примере даже голы хавбека не позволяли оторваться от сенсационной Жироны. Наоборот, только ее ничья на поле Бетиса позволила хотя бы плечом к плечу уйти на зимние каникулы. А после них с Мальоркой сливочные с трудом, но вымучили победу 1-0 - единственный гол забил Рюдигер на 78-й минуте.

Атлетико

Клуб пока что проходит сезон планово - именно эта стабильность, кстати, и сделала мадридский проект, давно ничего не выигрывающий, завсегдатаем расширенного Суперкубка страны. Из положительного можно заменить то, что подопечные Диего Симеоне реабилитировались в Лиге чемпионов, после 4-го места в группе в 2021-м прошлой осенью став победителем квартете. Но это же нужно было так повезти после этого со всех вторых мест напороться на Интер! В Примере дела идут нормально: да, отстали не только от соседнего Реала, но даже от Жироны, зато ушли на Рождество наравне с чемпионом, Барселоной. Кстати, именно с жирондинцами играли на прошлой неделе. И, отыгрываясь, все равно уступили 3-4 из-за позднего гола.

Статистика личных встреч

В прошлом году стороны обменялись победами дома со счетом 3-1 (причем сливочные выигрывали в кубке в дополнительное время), кроме того, в феврале в Примере дерби принесло ничью 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Реал. Рискнем согласиться и поставить на то, что галактикос победят соседа (коэффициент - 2,13).