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Реал Мадрид
10.01.2024 21:00 - : -
Атлетико Мадрид
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Испания
09 января 2024, 22:15 |
298
0

Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией мадридского дерби в полуфинальном матче Суперкубка Испании

09 января 2024, 22:15 |
298
0
Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 января, состоится поединок 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды сыграют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В текущем сезоне «Реал» и «Атлетико» уже сыграли один матч. В первом круге Примеры «матрасники» победили «сливочных».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Атлетико», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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