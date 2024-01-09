Реал Мадрид

Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией мадридского дерби в полуфинальном матче Суперкубка Испании
В среду, 10 января, состоится поединок 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды сыграют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В текущем сезоне «Реал» и «Атлетико» уже сыграли один матч. В первом круге Примеры «матрасники» победили «сливочных».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Атлетико», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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