Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
24.09.2023 22:00 – FT 3 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 сентября 2023, 00:08 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:24
311
0

Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал

Коллектив Карло Анчелотти до этого принципиального матча не уступал ни разу в этом сезоне

25 сентября 2023, 00:08 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:24
311
0
Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Испанская Примера. 6-й тур.

«Атлетико» – «Реал» - 3:1

Мората, 4, 46, Гризманн, 18 – Кроос, 35

Хименес, 45+2 – Модрич, 45, Менди, 67, Беллингем, 90+5

«Атлетико»: Облак – Лино (Галан, 76), Эрмосо, Хименес (Корреа, 85), Савич, Молина (Аспиликуэта, 65) – Сауль, Коке (Витсель, 46), Льоренте – Гризманн, Мората (Депай, 82).

«Реал»: Аррисабалага – Фран Гарсия (Менди, 57), Алаба, Рюдигер, Л. Васкес (Начо, 57) – Камавинга (Чуамени, 56), Кроос (Диас, 70), Вальверде – Беллингем, Модрич (Хоселу, 46) – Родриго.

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Кастилья-Ла-Манча, Испания).

Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 10 (4) – 20 (5)
Угловые: 6 – 11
Оффсайды: 1 – 1.

АТЛЕТИКО - РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

По теме:
Вильярреал и Райо Вальекано сыграли вничью, Лас-Пальмас победил Гранаду
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лунин заявлен в резервном составе Реала на мадридское дерби с Атлетико
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Атлетико - Реал
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
Бокс | 24 сентября 2023, 11:16 16
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено

Джо следовало обходить китайца стороной

Арсенал – Тоттенхэм – 2:2. Зинченко в лондонском дерби. Видео голов и обзор
Футбол | 24 сентября 2023, 22:59 0
Арсенал – Тоттенхэм – 2:2. Зинченко в лондонском дерби. Видео голов и обзор
Арсенал – Тоттенхэм – 2:2. Зинченко в лондонском дерби. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Английской Премьер-лиги

Мудрик отыграл 61 минуту. Челси снова проиграл на Стемфорд Бридж
Футбол | 24.09.2023, 18:00
Мудрик отыграл 61 минуту. Челси снова проиграл на Стемфорд Бридж
Мудрик отыграл 61 минуту. Челси снова проиграл на Стемфорд Бридж
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Бокс | 24.09.2023, 10:08
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
Футбол | 24.09.2023, 21:47
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 26
Футбол
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:54 21
Футбол
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
24.09.2023, 01:08 29
Бокс
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 34
Футбол
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
24.09.2023, 07:10 8
Волейбол
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
23.09.2023, 20:45 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем