Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал
Коллектив Карло Анчелотти до этого принципиального матча не уступал ни разу в этом сезоне
Отчет о матче ожидайте позже.
Испанская Примера. 6-й тур.
«Атлетико» – «Реал» - 3:1
Мората, 4, 46, Гризманн, 18 – Кроос, 35
Хименес, 45+2 – Модрич, 45, Менди, 67, Беллингем, 90+5
«Атлетико»: Облак – Лино (Галан, 76), Эрмосо, Хименес (Корреа, 85), Савич, Молина (Аспиликуэта, 65) – Сауль, Коке (Витсель, 46), Льоренте – Гризманн, Мората (Депай, 82).
«Реал»: Аррисабалага – Фран Гарсия (Менди, 57), Алаба, Рюдигер, Л. Васкес (Начо, 57) – Камавинга (Чуамени, 56), Кроос (Диас, 70), Вальверде – Беллингем, Модрич (Хоселу, 46) – Родриго.
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Кастилья-Ла-Манча, Испания).
Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания).
Удары (в створ): 10 (4) – 20 (5)
Угловые: 6 – 11
Оффсайды: 1 – 1.
АТЛЕТИКО - РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 26°C
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