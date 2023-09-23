Атлетико Мадрид

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24.09.2023 22:00 - : -
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Испания
23 сентября 2023, 12:57 | Обновлено 23 сентября 2023, 12:59
26
0

Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура испанской Ла Лиги

23 сентября 2023, 12:57 | Обновлено 23 сентября 2023, 12:59
26
0
Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 сентября, состоится поединок 6 тура испанской Ла Лиги, в котором будут играть мадридские «Атлетико» и «Реал». Игра пройдет в Мадриде (Испания) на поле стадиона «Ванда Метрополитано», начало - в 22:00 по Киеву.

«Атлетико» выдает в этом сезоне яркие матчи - то «Райо Вальекано» 7:0 разгромит, то 0:3 «Валенсии» проиграет, то потеряет победу в Лиге чемпионов, пропустив от вратаря в конце матча. У «Реала» все стабильнее – пять побед из пяти в чемпионате и вырванная тоже в дополнительное время победа в Лиге чемпионов. Ключевую роль в этих успехах играет новичок команды Беллингем, посмотрим, как он покажет себя в мадридском дерби.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал» в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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