Атлетико Мадрид

В воскресенье, 24 сентября, состоится поединок 6 тура испанской Ла Лиги, в котором будут играть мадридские «Атлетико» и «Реал». Игра пройдет в Мадриде (Испания) на поле стадиона «Ванда Метрополитано», начало - в 22:00 по Киеву.

«Атлетико» выдает в этом сезоне яркие матчи - то «Райо Вальекано» 7:0 разгромит, то 0:3 «Валенсии» проиграет, то потеряет победу в Лиге чемпионов, пропустив от вратаря в конце матча. У «Реала» все стабильнее – пять побед из пяти в чемпионате и вырванная тоже в дополнительное время победа в Лиге чемпионов. Ключевую роль в этих успехах играет новичок команды Беллингем, посмотрим, как он покажет себя в мадридском дерби.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал» в украинской версии сайта.