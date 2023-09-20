19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.

В поединке между римским «Лацио» и мадридским «Атлетико» (1:1) получилась драматичная развязка.

При счете 0:1 хозяев поля от поражения спас гол, который забил вратарь Иван Проведель. Голкипер пошел в чужую штрафную на подачу углового и пробил точно в цель.

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Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

Лацио (Италия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:1

Голы: Проведель, 90+5 – Барриос, 29

Видеообзор матча