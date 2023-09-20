19.09.2023 22:00 – FT 1 : 1
Лига чемпионов20 сентября 2023, 03:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 04:00
386
0
Лацио – Атлетико – 1:1. Гол вратаря на 90+5 мин. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
20 сентября 2023, 03:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 04:00
386
0
19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.
В поединке между римским «Лацио» и мадридским «Атлетико» (1:1) получилась драматичная развязка.
При счете 0:1 хозяев поля от поражения спас гол, который забил вратарь Иван Проведель. Голкипер пошел в чужую штрафную на подачу углового и пробил точно в цель.
Читайте также:Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения
Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
Лацио (Италия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:1
Голы: Проведель, 90+5 – Барриос, 29
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Иван Проведель (Лацио).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Барриос (Атлетико Мадрид).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 19 сентября 2023, 09:43 36
На этот раз подопечные Ивана Петкова проиграли команде Доминиканской Республики 0:3
Футбол | 20 сентября 2023, 03:15 0
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 20.09.2023, 00:12
Футбол | 19.09.2023, 07:15
Футбол | 19.09.2023, 11:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.09.2023, 20:55 33
18.09.2023, 15:04 3
19.09.2023, 21:13 1
18.09.2023, 00:50
19.09.2023, 11:34
18.09.2023, 22:26 37
19.09.2023, 13:59 3