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Лига Чемпионов
Лацио
19.09.2023 22:00 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 03:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 04:00
386
0

Лацио – Атлетико – 1:1. Гол вратаря на 90+5 мин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 03:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 04:00
386
0
Лацио – Атлетико – 1:1. Гол вратаря на 90+5 мин. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.

В поединке между римским «Лацио» и мадридским «Атлетико» (1:1) получилась драматичная развязка.

При счете 0:1 хозяев поля от поражения спас гол, который забил вратарь Иван Проведель. Голкипер пошел в чужую штрафную на подачу углового и пробил точно в цель.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

Лацио (Италия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:1

Голы: Проведель, 90+5 – Барриос, 29

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Иван Проведель (Лацио).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Барриос (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Лацио
Источник Sport.ua
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