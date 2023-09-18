19.09.2023 22:00 - : -
Лига чемпионов18 сентября 2023, 23:20 |
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Манчестер Сити – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву
18 сентября 2023, 23:20 |
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19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе G между клубами «Манчестер Сити» и «Црвена Звезда».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
- Манчестер Сити – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Манчестер Сити – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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