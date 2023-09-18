19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе G между клубами «Манчестер Сити» и «Црвена Звезда».

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Поединок пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Манчестер Сити – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Манчестер Сити – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция