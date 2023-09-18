Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
19.09.2023 22:00 - : -
Црвена Звезда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2023, 23:20 |
52
0

Манчестер Сити – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву

18 сентября 2023, 23:20 |
52
0
Манчестер Сити – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе G между клубами «Манчестер Сити» и «Црвена Звезда».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Манчестер Сити – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
СТЕПАНЕНКО: «Хочется сказать, что мы выиграем 6 матчей и выйдем из группы»
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Гамбурге перед матчем ЛЧ с Порту
Манчестер Сити Црвена Звезда Лига чемпионов смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Футбол | 18 сентября 2023, 23:59 0
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3

Украинский матч в рамках чемпионата Испании

Рух получил трансферный бан от ФИФА
Футбол | 18 сентября 2023, 14:41 5
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Рух получил трансферный бан от ФИФА

Во всем виноват бывший игрок клуба Лассана Файе

ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо
Футбол | 18.09.2023, 22:08
ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо
ВИДЕО. Ворскла считает, что рефери не заметил игру рукой у Динамо
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Футбол | 18.09.2023, 08:52
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Футбол | 18.09.2023, 22:26
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 2
Футбол
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
17.09.2023, 22:35 5
Другие виды
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 4
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 41
Футбол
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17.09.2023, 19:19 10
Футбол
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
17.09.2023, 19:00 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем