ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения

Центральный матч первого тура в группе Е между «Лацио» и «Атлетико» получил драматическую развязку. Римляне уступали в счете 0:1, и на розыгрыш углового перед финальным свистком пошел вратарь Иван Проведель. И, словно опытный бомбардир, сравнял счет в матче после розыгрыша углового.

Видео гола Проведеля

В другом матче тура в группе Е «Фейенорд» дома обыграл «Селтик». Гости заканчивали матч вдевятером.

Группа Е. Первый тур

Лацио – Атлетико Мадрид – 1:1

Голы: Проведель 90+5 – Барриос 29

Фейенорд – Селтик – 2:0

Голы: Стенгс 45+2, Джаханбахш 76

Удаления: Лагербильке 64, Хольм 68 (оба – Селтик)

На 65-й минуте Пайшау (Фейенорд) не реализовал пенальти