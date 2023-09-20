ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения
«Селтик» вдевятером проиграл «Фейенорду»
Центральный матч первого тура в группе Е между «Лацио» и «Атлетико» получил драматическую развязку. Римляне уступали в счете 0:1, и на розыгрыш углового перед финальным свистком пошел вратарь Иван Проведель. И, словно опытный бомбардир, сравнял счет в матче после розыгрыша углового.
В другом матче тура в группе Е «Фейенорд» дома обыграл «Селтик». Гости заканчивали матч вдевятером.
Группа Е. Первый тур
Лацио – Атлетико Мадрид – 1:1
Голы: Проведель 90+5 – Барриос 29
Фейенорд – Селтик – 2:0
Голы: Стенгс 45+2, Джаханбахш 76
Удаления: Лагербильке 64, Хольм 68 (оба – Селтик)
На 65-й минуте Пайшау (Фейенорд) не реализовал пенальти
События матча
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