Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения
Лига Чемпионов
Фейеноорд
19.09.2023 22:00 – FT 2 : 0
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:20
956
1

ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения

«Селтик» вдевятером проиграл «Фейенорду»

20 сентября 2023, 00:10 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:20
956
1
ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный матч первого тура в группе Е между «Лацио» и «Атлетико» получил драматическую развязку. Римляне уступали в счете 0:1, и на розыгрыш углового перед финальным свистком пошел вратарь Иван Проведель. И, словно опытный бомбардир, сравнял счет в матче после розыгрыша углового.

Видео гола Проведеля

В другом матче тура в группе Е «Фейенорд» дома обыграл «Селтик». Гости заканчивали матч вдевятером.

Группа Е. Первый тур

Лацио – Атлетико Мадрид – 1:1
Голы: Проведель 90+5 – Барриос 29

Фейенорд – Селтик – 2:0
Голы: Стенгс 45+2, Джаханбахш 76
Удаления: Лагербильке 64, Хольм 68 (оба – Селтик)
На 65-й минуте Пайшау (Фейенорд) не реализовал пенальти

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Алиреза Джаханбакш (Фейеноорд).
68’
Odin Thiago Holm (Селтик) получает красную карточку.
64’
Gustaf Lagerbielke (Селтик) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Стенгс (Фейеноорд).
По теме:
Понервничали только в первом тайме. Ман Сити начал с волевой победы
Турнирные таблицы. Шахтер – на 3-й позиции. Итоги 1-го дня Лиги чемпионов
Уверенный старт подопечных Хави. Барселона разгромила Антверпен
Лига чемпионов Атлетико Мадрид Лацио Фейеноорд Селтик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
Футбол | 19 сентября 2023, 08:39 6
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту

Аргентинский нападающий поделился своими особенностями

Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Футбол | 19 сентября 2023, 15:59 33
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения

Надеемся, основная команда не возьмет пример

Завацкая одержала победу на старте турнира WTA 125 в Италии
Теннис | 19.09.2023, 16:55
Завацкая одержала победу на старте турнира WTA 125 в Италии
Завацкая одержала победу на старте турнира WTA 125 в Италии
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Волейбол | 19.09.2023, 09:43
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Шахтер ответил быстро. Келси с передачи Конопли сравнял счет в игре с Порту
Футбол | 19.09.2023, 22:19
Шахтер ответил быстро. Келси с передачи Конопли сравнял счет в игре с Порту
Шахтер ответил быстро. Келси с передачи Конопли сравнял счет в игре с Порту
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
фіга собі воротар 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 66
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 11
Другие виды
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
19.09.2023, 13:59 2
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
18.09.2023, 20:55 33
Футбол
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
18.09.2023, 15:04 3
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
19.09.2023, 11:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем