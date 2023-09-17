19 сентября на «Этихаде» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Црвеной Звездой». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне наконец-то закрыл свой длительный гештальт. Сотни миллионов, даже миллиард и больше, было потрачено не зря, и Гвардиола задержался на одном месте непривычно долго не просто так. Он долго выстраивал команду, и проигрывал как в финале, Челси 2 года назад, или, парадоксально, Реалу в Мадриде в 1/2 в позапрошлом цикле - но не сдался и наконец-то добился успеха. В июне получилось обыграть Интер в финале и наконец-то англичане подняли над головой Ушастого. Сейчас это уже немного другой вариант команды, без Гюндогана, Мареза и пары других, менее важных, футболистов, и с травмированным Де Брейне - зато с 90-миллионным центрбеком Гвардиолом, Ковачичем и подписанными в последние дни окна Доку и Матеушем Нунешем. Без неудач не обходится, но в целом старт получился удачным. Даже трофей новый для себя взяли, по пенальти обыграв Севилью в Суперкубке УЕФА.

Црвена Звезда

Команда - безусловно, гранд. Достаточно сказать, что своего Ушастого сербы взяли еще как представитель Югославии, в формате Кубка европейских чемпионов, в 1991-м году. Сейчас, правда, остается доминировать только на национальном уровне - с 2018-го, вот уже 6 раз кряду, звездаши брали сербское золото. Но в еврокубках результаты давно уже не особенно впечатляют. В прошлом сезоне, например, в основной раунд Лиги чемпионов не пустил Маккаби (Хайфа), а в Лиге Европы все закончилось после группового этапа, который с 6-ю очками клуб из Белграда закончил на последнем, 4-м месте. Теперь подопечные Барака Бахара получили прямую путевку сразу в квартет Лиги чемпионов, но там очень непростая компания.

Статистика личных встреч

Англичане впервые сыграют против сербов.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут разгромной победы горожан. Но им некуда спешить, а сербы довольно опытны. Рекомендуем ставить на тотал меньше 4,5 голов (коэффициент - 1,6).