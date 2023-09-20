Понервничали только в первом тайме. Ман Сити начал с волевой победы

19 сентября, действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле принимал сербскую «Црвену Звезду».

После первого тайма сербский коллектив неожиданно побеждал со счетом 1:0, единственный мяч в тайме забил ганский форвард Осман Букари. За первую половину встречи «горожане» нанесли 22 удара по воротам соперника, что является рекордным количеством в истории турнира.

Во втором тайме подопечные Пепа Гвардиолы сумели забить трижды. Сначала счет сравнял аргентинец Хуан Альварес, а затем он же вывел свой клуб вперед. Точку в матче поставил Родри, сумевший забить на 73-й минуте.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

Манчестер Сити (Англия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:1

Голы: Альварес, 47, 60, Родри, 73 – Букари, 45.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш (Льюис, 83), Серхио Гомес (Аканджи, 58), Бернарду Силва (Доку, 44), Родри (Филлипс, 83), Фоден (Бобб, 83), Матеуш Нунеш, Холанд, Альварес.



Црвена Звезда: Глазер, Драгович, Родич, Джига, Митрович (Лучич, 78), Иванич (Олайинка, 68), Хван Ин Бом (Кангва, 83), Стаменич, Мияйлович, Букари (Дегенек, 83), Ндиайе (Крассо, 68).

Удары (в створ): 37 (16) – 3 (2)

Угловые: 12 – 0

Оффсайды: 1 – 1.

Обзор матча: