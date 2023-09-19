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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:44
1454
2

Манчестер Сити установил рекорд Лиги чемпионов по ударам за первый тайм

«Горожане» пробили по воротам соперника 22 раза

19 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:44
1454
2
Манчестер Сити установил рекорд Лиги чемпионов по ударам за первый тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

По состоянию на 80-ю минуту английский «Манчестер Сити» побеждает сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Действующий победитель турнира пробили по воротам соперника 22 раза (7 створ), чего по информации портала Opta еще никогда не было.

Предыдущий рекорд принадлежал мюнхенкой «Баварии», которая пробила 21 раз по воротам в игре с «Викторией» Пльзень в 2013 году.

Примечательно, что победителями первого тайма вышла сербская команда (0:1). Автором единственного гола стал ганский нападающий Осман Букари.

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Источник Twitter
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T-800
у Милана в площадь ворот, а у этих включая по воробьям))
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nivavn
Такі рекорди не зараховуються. Бо Динамо пропускає тур...
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-2
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