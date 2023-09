Манчестер Сити установил рекорд Лиги чемпионов по ударам за первый тайм

По состоянию на 80-ю минуту английский «Манчестер Сити» побеждает сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Действующий победитель турнира пробили по воротам соперника 22 раза (7 створ), чего по информации портала Opta еще никогда не было.

Предыдущий рекорд принадлежал мюнхенкой «Баварии», которая пробила 21 раз по воротам в игре с «Викторией» Пльзень в 2013 году.

Примечательно, что победителями первого тайма вышла сербская команда (0:1). Автором единственного гола стал ганский нападающий Осман Букари.

22 - Since 2003-04 (when we have the data available), Man City's 22 shots against Red Star is the most any side has had in the first half of a #UCL match. Catch. #MCIRSB