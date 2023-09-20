Ман Сити – Црвена Звезда – 3:1. Дубль Альвареса. Видео голов и обзор матча
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19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл сербскую «Црвену Звезду» (3:1).
В конце первого тайма гости неожиданно вышли вперед, когда забил форвард Осман Букари.
Во втором тайме подопечные Пепа Гвардиолы забили три гола. Аргентинец Хулиан Альварес оформил дубль, а точку поставил Родри.
Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
Манчестер Сити (Англия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:1
Голы: Альварес, 47, 60, Родри, 73 – Букари, 45.
Видеообзор матча
События матча
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