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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
19.09.2023 22:00 – FT 3 : 1
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 03:15 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:20
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Ман Сити – Црвена Звезда – 3:1. Дубль Альвареса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 03:15 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:20
60
0
Ман Сити – Црвена Звезда – 3:1. Дубль Альвареса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл сербскую «Црвену Звезду» (3:1).

В конце первого тайма гости неожиданно вышли вперед, когда забил форвард Осман Букари.

Во втором тайме подопечные Пепа Гвардиолы забили три гола. Аргентинец Хулиан Альварес оформил дубль, а точку поставил Родри.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

Манчестер Сити (Англия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:1

Голы: Альварес, 47, 60, Родри, 73 – Букари, 45.

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Осман Букари (Црвена Звезда).
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Црвена Звезда Манчестер Сити видео голов и обзор Родри Лига чемпионов Хулиан Альварес
Источник Sport.ua
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