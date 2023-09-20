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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
19.09.2023 22:00 – FT 3 : 1
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 06:37 | Обновлено 20 сентября 2023, 06:45
232
0

ГВАРДИОЛА: «Даже не знаю, сколько моментов мы упустили в двух матчах»

«Манчестер Сити» с трудом на своем поле обыграл сербскую «Црвену Звезду»

20 сентября 2023, 06:37 | Обновлено 20 сентября 2023, 06:45
232
0
ГВАРДИОЛА: «Даже не знаю, сколько моментов мы упустили в двух матчах»
УЕФА. Пеп Гвардиола

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24 «Манчестер Сити» на своем поле обыграл сербскую «Црвену Звезду» (3:1).

В конце первого тайма гости неожиданно вышли вперед, когда забил форвард Осман Букари. Во втором тайме подопечные Пепа Гвардиолы забили три гола. Аргентинец Хулиан Альварес оформил дубль, а точку поставил Родри.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал матч так:

«Даже не знаю, сколько моментов мы упустили в двух последних матчах. Мы играли весьма хорошо, но не могли забить. Мы были настойчивы и в итоге победили. В створ мы пробили 22 раза, это говорит о том, что мы все сделали правильно».

Вратарь «Црвены Звезды» Омри Глазер рассказал:

«Было очень и очень трудно. Это мой первый матч в Лиге чемпионов, и сразу пришлось играть против лучшей команды мира. «Сити» контролировали поле и нанесли, думаю, около 30 ударов, а я сделал 15 или 16 сэйвов».

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Осман Букари (Црвена Звезда).
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Црвена Звезда Манчестер Сити Лига чемпионов Пеп Гвардиола
Источник УЕФА
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